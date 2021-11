La BCE recrute l’ancien directeur d’ING en tant que responsable du programme Digital Euro

La Banque centrale européenne (BCE) a choisi la directrice mondiale des paiements d’ING, Evelien Witlox, en tant que gestionnaire de programme pour son euro numérique, à compter du 1er janvier 2022.

Dans son nouveau rôle, Witlox travaillera aux côtés de l’équipe de direction de la direction générale des infrastructures de marché et des paiements. Witlox travaillera sur la phase d’enquête de la BCE du projet qui se déroulera jusqu’en octobre 2023. L’objectif du projet est de résoudre les problèmes clés. concernant la conception et la distribution de l’euro numérique qui doit pouvoir répondre aux besoins des Européens tout en contribuant à prévenir les activités illicites et en évitant tout impact indésirable sur la stabilité financière et la politique monétaire, a déclaré la BCE dans un communiqué.La BCE a défini une feuille de route pour la monnaie numérique et examine actuellement l’opportunité d’introduire une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) pour les paiements de détail.

