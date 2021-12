La BCE réduira les achats de dette pour lutter contre l’escalade de l’inflation

16/12/2021

Le à 14:11 CET

Pablo Allendesalazar

Pris entre la nécessité de lutter contre la montée en flèche de l’inflation et le nouveau risque pour la reprise économique posé par la variante omicron du coronavirus, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé ce jeudi de s’en tenir au scénario prévu. Comme cela avait été annoncé en octobre, l’autorité monétaire de la zone euro a annoncé qu’en mars prochain mettra fin au programme exceptionnel de rachat de dette pour la pandémie (PEPP) lancé en mars de l’année dernière et doté de 1,85 milliard d’euros (dont 1,56 milliard ont déjà été décaissés). En retour, il augmentera les acquisitions du programme lancé mi-2014 (APP) pour éviter l’envolée des primes de risque au printemps et a laissé les taux d’intérêt au plus bas historique depuis 2016.

« Le Conseil des gouverneurs considère que les progrès de la reprise économique et vers son objectif d’inflation à moyen terme permettent une réduction progressive le rythme de vos achats d’actifs au cours des prochains trimestres. Mais une politique monétaire accommodante est encore nécessaire pour que l’inflation se stabilise à l’objectif de 2% à moyen terme. Compte tenu de l’incertitude actuelle, le conseil des gouverneurs doit maintenir la flexibilité et l’optionnalité dans la conduite de la politique monétaire « , a fait valoir la plus haute instance dirigeante de l’institution dans un communiqué.

Les achats d’applications, comme celui-ci, de 20 000 à 40 000 millions de mars par mois au deuxième trimestre 2022, pour ensuite chuter à 30 000 millions par mois au troisième trimestre et revenir à 20 000 millions à partir d’octobre. En novembre, la BCE a racheté 88 085 millions de dettes (68 085 millions seulement avec le PEPP).

Entre gonflage et omicron

Les banques centrales en général, et la BCE en particulier de par son mandat (elle n’est chargée que de veiller à ce que les prix soient à 2% à moyen terme), sont actuellement confrontés à une situation d’enfer. La reprise économique montrant des signes de faiblesse, ils font face, d’une part, à la menace de la variante omicron, qui pourrait encore ralentir l’activité en provoquant de nouvelles restrictions pour contenir la pandémie. Mais face à l’incitation à maintenir les stimuli que cela pourrait entraîner, les autorités monétaires sont confrontées au monstre de l’inflation à des niveaux jamais vus depuis des décennies, alors que la stabilité des prix est précisément leur principale raison d’être.

La BCE est sous pression des marchés en raison de la comparaison avec la Réserve fédérale, qui a annoncé ce mercredi la réduction des achats de dette pour y mettre fin en mars et trois probables hausses de taux entre mi-fin 2022 (de 0-0, 25 % à 0,9 %. La situation dans les deux zones économiques n’est cependant pas exactement la même. L’économie américaine a retrouvé son niveau de PIB d’avant la pandémie au deuxième trimestre de cette année, tandis que la zone euro était encore à la traîne.

Prix ​​en attente

Et ce qui est plus pertinent pour les banques centrales : l’inflation aux États-Unis a atteint 6,8 % en novembre (la plus élevée depuis 1982), tandis que l’inflation sous-jacente (qui ne prend pas en compte les composantes les plus volatiles de l’énergie et des aliments frais) s’est établie à 4,9 %, loin de l’objectif de 2 %. Dans la zone euro, en revanche, il est de 4,9 % (le taux le plus élevé depuis qu’Eurostat a commencé à le mesurer en 1997), le taux sous-jacent étant de 2,6 %. En Espagne, pour sa part, il est passé à 5,5% le mois dernier (le plus haut depuis septembre 1992), avec un sous-jacent à 1,7%.