La BCE sonne l’alarme sur les liens entre les Stablecoins et les marchés financiers conventionnels

La recherche de rendements plus élevés dans un contexte de hausse de l’inflation et de baisse des taux d’intérêt a conduit les investisseurs à prendre plus de risques, exposant une large partie du marché, y compris la cryptographie, vulnérable aux corrections, a déclaré la Banque centrale européenne (BCE).

La BCE a reconnu que les crypto-monnaies ont gagné en popularité et en pertinence, et a déclaré que les marchés de la cryptographie sont soumis à des « épisodes spéculatifs de volatilité ». dans son examen semestriel de la stabilité financière, qui a été publié mercredi. La BCE a également mis en garde contre le lien croissant entre les Stablecoins, les crypto-monnaies liées aux monnaies fiduciaires, et le marché financier traditionnel. La banque centrale a discuté de la création d’un monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) depuis le début de cette année, et a annoncé en juillet qu’elle passerait à une phase d’enquête plus approfondie dans 24 mois. Alors qu’au début du mois, Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, a présenté un feuille de route pour l’inclusion des CBDC.