La beauté déchirante derrière l’album éponyme d’Elliott Smith

En 1995, Elliott Smith a fait l’impensable : il a sorti un album folk intimiste, éloquent et dépouillé, semé de références à l’alcoolisme, à la dépression et au suicide. Comme si l’écriture de chansons n’était pas assez brillante en soi, le deuxième album éponyme d’Elliott Smith finirait par être salué comme une première déclaration essentielle d’un génie reconnu.

Sorti le 21 juillet 1995, Elliott Smith est d’abord venu et reparti sans grande fanfare, affrontant la ruée vers l’or du rock alternatif du début des années 90 dans le nord-ouest du Pacifique. Des groupes comme Foo Fighters, Green Day, Live et Seven Mary Three ont dominé les charts avec leurs différentes versions de la même formule électrique agressive. Les déclarations confessionnelles de Smith ont offert un certain soulagement à l’assaut.

Écoutez Elliott Smith maintenant.

“Je savais qu’il y avait quelque chose de spécial”

Au cours de l’enregistrement de l’album, Smith a fait double emploi entre sa carrière solo naissante et son groupe de rock indépendant, Heatmiser, se rassemblant en travaillant des petits boulots. Il s’est lié d’amitié avec l’auteur-compositeur-interprète Mary Lou Lord, qui avait pris son set au légendaire lieu de Seattle Velvet Elvis. Lord a été stupéfait par la performance de Smith et lui a demandé de la rejoindre pour une tournée d’un mois. Pendant ce temps, Smith a joué à Lord une nouvelle chanson, « Needle in the Hay », qui deviendrait la chanson d’ouverture de son album éponyme. Lord était impressionné par la qualité de l’enregistrement, les arrangements musicaux et le contenu lyrique.

“J’ai été tellement impressionnée par le son”, a-t-elle déclaré dans une interview en 2015 avec Consequence Of Sound. “C’était lo-fi, bien sûr, mais vous pouviez dire qu’il y avait beaucoup de réflexion sur la texture de la façon dont ces chansons sonnaient. Je savais qu’il y avait quelque chose de spécial dans la production et la capacité sonore de cette façon très primitive d’enregistrer. C’était stupéfiant.

Un Nick Drake des derniers jours

Elliott Smith crée un paysage sonore inversé où des tambours clairsemés et fins comme du papier rongent les bords d’une guitare acoustique mélodique en couches rappelant Nick Drake, Bert Jansch et John Fahey. Des lignes de guitare électrique entrent et sortent, tandis que la voix de Smith est un murmure confessionnel exigeant que les auditeurs se présentent pour la musique et participent.

Lord a présenté Smith à son petit ami de l’époque, Slim Moon, propriétaire du label Kill Rock Stars, qui allait sortir Elliott Smith et sa suite, Soit/Ou, avant que Smith ne signe chez DreamWorks en 1998. L’enregistrement de l’album a été divisé entre les home studios du batteur de Heatmiser (l’ami de longue date de Smith, Tony Lash) et de l’ingénieur du son local Leslie Uppinghouse, tous deux crédités sur l’album d’une « assistance au mixage ”.

Son disque le plus intime et le plus révélateur

À ce jour, beaucoup considèrent l’album éponyme d’Elliott Smith comme le disque le plus intime et le plus révélateur du regretté auteur-compositeur-interprète. Pourtant, même si Smith fait allusion à des tendances plus sombres sur des chansons comme « Needle In The Hay », « St Ides Heaven » et « The White Lady Loves You More », son sens aigu des détails d’observation et son écriture impeccable les empêchent de ressembler à des chants désespérés. .

Nikolas Rossi, réalisateur du documentaire Smith de 2015, Heaven Adores You, a déclaré que Smith était « incroyablement drôle, spirituel, bien lu et extraordinairement généreux ». “Nous avons trouvé tellement de choses sur lui qui ont pu équilibrer les perceptions selon lesquelles il était si déprimant”, a-t-il révélé. “C’était cool de trouver autant de photos de lui en train de s’amuser.”

Malgré les spéculations entourant les paroles de Smith, le chanteur n’était pas sous l’influence de drogues ni même d’une forte consommation d’alcool lors de la création de l’album. Comme tant de figures cultes, l’écriture de chansons émotionnellement poignantes de Smith a brouillé la frontière entre la réalité et l’artifice, la laissant ouverte à l’interprétation.

Même si la plupart d’Elliott Smith voit le chanteur mettre son âme à nu sur des tons feutrés et des guitares complexes, ses émotions brutes se déversent sur des chansons comme “Christian Brothers”. A l’origine arrangé comme une chanson Heatmiser, Smith canalise sa rage tout au long du morceau, exposant un niveau d’intensité réprimée qui est toujours présent. Il a ensuite été repris par Queens Of The Stone Age en 2007.

La beauté en toute simplicité

L’un des aspects les plus impressionnants de Smith en tant qu’artiste était tout ce qu’il pouvait accomplir avec des arrangements aussi simples. À la première écoute, un morceau comme « Good To Go » semble simple, mais il regorge d’overdubs, d’harmonies serrées et de structures d’accords uniques qui passent généralement inaperçues.

Elliott Smith est soutenu par deux des compositions les plus déchirantes de l’auteur-compositeur-interprète, « Needle In The Hay » et « The Biggest Lie ». Il y a à la fois un beau sentiment de fragilité et un sentiment tenace de maladie chez ce dernier, comme si Smith préfigurait son avenir tragique. Lorsqu’il chante : « J’en ai marre de danser sur un pot de peinture à paillettes d’or », il exploite le poids du port du masque que nous portons tous de temps en temps.

Il faudrait encore quelques années au reste du monde pour découvrir Elliott Smith. En 1997, “Miss Misery” figurait sur la bande originale de Good Will Hunting et a remporté une nomination aux Oscars, tandis que le cinéaste Wes Anderson continuerait à utiliser “Needle in the Hay” dans son film de 2001, The Royal Tenenbaums. années 1998 XO serait le premier des albums de Smith à entrer dans le classement.

Smith a grandi en tant qu’artiste au cours de sa carrière et a sorti quatre autres albums studio avant son décès tragique, en 2003, à l’âge de 34 ans. À titre posthume, son deuxième album, autrefois négligé, a été salué par la critique comme étant une sortie historique dans un brillante carrière coupée trop courte.

L’album éponyme d’Elliott Smith peut être acheté ici.