La beauté REM d’Ariana Grande vaut-elle le battage médiatique? Voici notre avis

Si les yeux sont les fenêtres de ton âme, alors Ariana GrandeLa nouvelle ligne de produits de beauté de Rem Beauty a tout ce dont vous avez besoin pour les habiller avec des rideaux en peluche.

Pour le tout premier lancement de la marque, la pop star s’est concentrée sur les yeux – et ce n’était pas non plus un jeu sur son nom de marque.

« Les yeux sont nos principales portes d’entrée vers nos rêves, nos émotions, notre tout », a déclaré Ariana à Séduire pour son numéro d’octobre 2021. « Ce sont nos principaux conteurs et sources de communication. J’ai l’impression que vous pouvez émouvoir plus avec vos yeux que vous ne pouvez parfois exprimer. »

Considérant que la musicienne est connue pour dessiner sur un œil de chat dramatique et avoir un pli tranchant comme un poignard, il n’est pas surprenant que sa société de cosmétiques soit un guichet unique pour créer son look signature.