La Bebeshita et Mía Khalifa ont un impact en jouant dans une vidéo

La Bebeshita et Mía Khalifa impressionnent en jouant dans une vidéo | INSTAGRAM

Dans le monde d’Internet il y a toujours des collaborations mais celle que nous allons vous présenter aujourd’hui nous a vraiment surpris, les internautes n’arrivaient pas à croire qu’ils les regardaient ensemble et la chaîne de télévision où travaille Alexis « La Bebeshita » non plus.

Jusqu’à Télévision aztèque Il a été choqué d’observer que La Bebeshita est apparue dans une vidéo avec la star d’Internet Mia Khalifa, les adeptes de la conductrice l’ont remarqué dans son profil officiel de Instagram.

Il s’agit d’une publication réalisée par le mexicaine, assurant qu’il a demandé conseil à l’ancienne actrice plus âgée, qui est actuellement à la retraite de ladite industrie mais continue de faire sensation avec sa présence partout où elle se rend.

C’est un clip vidéo dans lequel les deux apparaissent dansant un ‘Tendance‘ de réseaux social, quelques pas que les deux ont parfaitement dansés et ont fait tomber plus d’un amoureux.

Cela s’est produit parce que l’animateur de TV Azteca interviewait le petit ami de Mia, Jhay cortez, il a donc profité de la présence de Khalifa pour l’inviter à enregistrer un TIC Tac à côté d’elle.

Alexis savait déjà que c’était une opportunité qu’il ne pouvait pas manquer, une vidéo qui deviendrait rapidement une tendance lorsque les deux apparaissaient devant la caméra, en vedette dans ce clip qui restera sûrement longtemps dans l’histoire d’Internet, l’occasion quand Ces deux belles filles se sont croisées et en ont profité pour faire aussi plaisir aux fans des deux.

Cela montre qu’ils passaient un excellent moment ensemble, les deux rient et profitent de chaque seconde, il semble que ‘La Bebeshita’ ait appliqué ses dons de fille très sociale pour faire plaisir à son invité.

Bien sûr, les utilisateurs des réseaux sociaux ont été choqués et lui ont donné leurs likes et quelques commentaires où ils la félicitaient d’avoir été avec elle, beaucoup d’autres lui ont également demandé de bien vouloir faire des vidéos comme celles que Mía Khalifa a faites à son époque, mais bien sûr on en doute beaucoup car La Bebeshita ne prévoit pas ce type de projet.