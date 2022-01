La Bebeshita ouvre son « Seulement pour les fans », elle veut un revenu supplémentaire

hôte VLA ouvre son « Seulement pour les fans », un revenu supplémentaire | INSTAGRAM

Et l’un des chefs d’orchestre Celui qui est devenu l’un des favoris est sans aucun doute La Bebeshita, qui a désormais réussi à attirer l’attention des internautes, couronnant une nouvelle choquante, ouvrira sa page uniquement aux fans cette année prochaine.

A partir du moment où il a annoncé qu’il ouvrirait son compte cette année 2022 Ses fans ont commencé à s’énerver et à se demander s’il a vraiment besoin de l’ouvrir, il se peut qu’il n’ait pas le salaire qu’il a dans le Programme.

Et c’était en « Viens joie », vision commune du matin où Daniela Alexis Il s’est présenté et a avoué qu’il ouvrirait ce compte pour générer des revenus supplémentaires et profiter également de la grande popularité dont il dispose.

C’est que la jeune femme a grandement augmenté sa popularité en participant à la Réalité Afficher MasterChef Célébrité Mexique, où il conquérait les téléspectateurs et la cuisine avec sa personnalité séduisante.

De plus, elle est toujours très spirituelle et amusante, ce que le public de l’émission a fait si elle s’intéressait beaucoup à elle et était maintenant beaucoup plus consciente de tout ce qu’elle fait, recherchant parfois un contenu un peu plus coquette.



La Bebeshita a partagé la joyeuse nouvelle qu’elle ouvrira son « Uniquement pour les fans ».

La célèbre femme a également reçu des propositions de certains magazines, avouant qu’elle pensait déjà très bien et qu’il est presque certain qu’elle le fera, il faudra donc attendre un peu pour profiter des résultats de ces propositions qui lui iront sûrement très bien.

Et c’est que plusieurs fois ils l’ont invitée à ce type de projet où ils produisent du contenu pour les personnes de plus de 18 ans, après avoir refusé plusieurs fois il semble qu’elle ait changé d’avis.

Le bébé a également précisé que son compte réservé aux fans ne sera pas aussi libéral que de nombreux utilisateurs le gèrent, mais que nous aurons la possibilité de nous rapprocher un peu d’elle et de bénéficier de nombreux avantages. Restez dans les émissions et découvrez quand elles ouvrent et plus de nouvelles du monde du divertissement.