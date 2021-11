La Bebeshita ressemblant à une Barbie arbore d’énormes charmes

La Bebeshita porte d’énormes charmes, ressemblant à une Barbie | Instagram

Nul doute que La Bebeshita continue de balayer non seulement sur les réseaux sociaux mais désormais aussi à la télévision, surtout lorsqu’elle la porte charmes énormes avoir l’air d’une belle et coquette Barbie.

Cette belle et populaire personnalité des médias sociaux et de la télévision continue de séduire ses fans, posant désormais avec des intérieurs révélateurs et exhibant ses cheveux peints en rose comme une magnifique poupée.

Daniela Alexis du vrai nom de cette belle femme qui ravit sans cesse ses followers avec son contenu sur Instagram, portant des vêtements et des sous-vêtements minuscules avec lesquels il n’est pas nécessaire d’utiliser votre imagination, car ils couvrent à peine ses parties.

La Bebeshita L’ancienne participante du programme MasterChef Celebrity a publié sur Instagram précisément une image où elle portait des intérieurs avec des détails en dentelle et un imprimé animalier ainsi qu’une sorte de porte-jarretelles en argent.

Il faisait la promotion d’une esthétique, qui mettait les belles extensions roses qu’il portait, avec ce look dragueur et particulier nous rappelait immédiatement Barbie avec ces tons, cependant ce serait une Barbie très dragueur portant les vêtements du célèbre influenceur.

Apparemment, la célébrité coquette d’Instagram a pris l’instantané près de quelques escaliers à l’intérieur de ce qui pourrait être sa maison, n’importe quel endroit sert de scène pour que cette beauté pose et pour que ses millions de fans admirent sa beauté, mentionne-t-elle à Mexico.

Bien que la photo révélatrice ait été partagée le 17 octobre, elle continue d’accumuler des likes et des commentaires, certains d’entre eux sont assez audacieux, c’est sûrement ce qui cause La Bebeshita en montrant sa silhouette exquise.

Jusqu’à présent, cette publication séduisante compte déjà 91 570 cœurs rouges et compte également 519 commentaires. Dans plusieurs d’entre eux, nous ne trouvons que des emojis cardiaques qui projettent l’amour qu’il ressent pour elle et pour d’autres où ils déclarent pratiquement leur amour et leur admiration.

Depuis qu’il est entré dans le programme MasterChef Celebrity, la personnalité Instagram et également un ancien participant du programme Enamorándonos, a commencé à ravir les téléspectateurs grâce à sa personnalité inquiétante et tendre.

Étant l’une des personnalités avec le plus grand nombre d’adeptes au sein du programme, sa salutation MasterChef a provoqué une forte tristesse parmi les fans du programme, elle conquiert tout simplement avec sa belle personnalité.