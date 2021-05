La BEI engage une deuxième tranche de 150 millions d’euros pour le métro de Pune

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le gouvernement indien ont signé vendredi un contrat pour la deuxième tranche de 150 millions d’euros pour le projet Pune Metro Rail. La BEI avait approuvé le prêt total de 600 millions d’euros pour financer le projet du métro de Pune. Le contrat de première tranche de 200 millions d’euros a été signé le 22 juillet 2019.

La Maharashtra Metro Rail Corporation (MAHAMETRO) est l’agence d’exécution de ce projet. Le financement de la BEI financera la construction et l’exploitation du corridor 1 (nord-sud) —Pimpri Chinchwad Municipal Corporation à Swargate et du corridor 2 (ouest-est) —Kothrud à Ramvadi, totalisant environ 31,25 kilomètres et l’achat d’une flotte connexe de voitures de métro.