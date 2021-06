La Belgique bat le Portugal grâce à une belle frappe de Thorgan Hazard lors de l’Euro 2020 les 16 derniers

Les joueurs belges célèbrent le but de Thorgan Hazard en première mi-temps (Photo: .)

La Belgique s’est hissée en quart de finale de l’Euro 2020 grâce à la frappe mémorable de Thorgan Hazard lors d’une victoire 1-0 sur le Portugal à Séville dimanche soir.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund a fait la différence avec un tir superbement frappé de l’extérieur de la surface de réparation trois minutes seulement avant le coup de sifflet de la mi-temps.

Sinon, il n’y avait pas grand-chose à signaler en première mi-temps, mais cela a été plus que compensé dans la deuxième strophe au cours de 45 minutes de bout en bout pleines d’agression et d’intention des deux équipes.

Le Portugal a eu une série d’occasions au cours de la mi-temps qui ont été soit gâchées, soit tenues à l’écart par le gardien belge Thibault Courtois.

Cristiano Ronaldo ne s’est jamais créé une chance claire dans le concours, les meilleures chances tombant peut-être aux mauvais hommes comme Raphael Guerreiro et Ruben Dias.

Les champions en titre sont exclus du tournoi tandis que la Belgique affrontera l’Italie en huit à Munich.



Cristiano Ronaldo pourrait bien avoir joué son dernier match de championnat d’Europe (Photo: .)

La première mi-temps a été une affaire presque entièrement oubliable, mis à part l’excellent but de Hazard.

Diogo Jota a laissé une demi-opportunité bien loin pour le Portugal, mais il y avait par ailleurs peu d’occasions avant la pause.

Thorgan Hazard a cependant assuré le divertissement de la première mi-temps, avec une frappe superbement touchée juste à l’extérieur de la surface de réparation, qui a pris à contre-pied Rui Patricio dans le but du Portugal grâce à l’écart tranché qu’il a effectué sur le ballon.

Le Belge n’a pas trouvé le coin du filet, mais il n’en a pas eu besoin, Patricio s’avançant à sa droite avant de tenter de reporter son poids sur sa gauche, mais trop tard.

Le Portugal a poussé fort pour l’égalisation tout au long de la seconde mi-temps et leur cause a été facilitée par Kevin De Bruyne qui boitait hors du match seulement trois minutes après le début de la seconde mi-temps avec une blessure.

Bruno Fernandes a été présenté depuis le banc pour le Portugal et ils semblaient de plus en plus menaçants, Ruben Dias se dirigeant directement vers Thibault Courtois à bout portant et Raphael Guerreiro frappant un poteau.

Un autre remplaçant, Andre Silva, a également eu une bonne chance au deuxième poteau d’un coup de pied de Ronaldo mais Courtois l’a étouffé.

La seconde mi-temps était aussi passionnante que la première était terne, avec un élément épicé rampant alors que les deux parties perdaient la discipline et il y avait un certain nombre d’affrontements enflammés, notamment entre Romelu Lukaku et Pepe.

Le match a évité de justesse un carton rouge et la Belgique a résisté de justesse à l’assaut du Portugal, conservant son avance 1-0 et réservant une rencontre en quart de finale avec l’Italie vendredi.

