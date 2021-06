La Belgique cale contre la Grèce

06/03/2021

Le à 23h00 CEST

La Belgique trébuche lors du premier amical préparatoire à l’Eurocup. Bien que ni De Bruyne ni Eden Hazard n’étaient là, se remettant pour atteindre le Championnat d’Europe au plus vite, ceux de Robert Martínez n’ont pas dépassé le match nul contre la Grèce, combinés qui ne joueront même pas cette compétition de l’équipe nationale.

BEL

GRE

Belgique

Mignolet (Sels, 90′) ; Alderweireld (Tielemans, 82′), Denayer, Boyata ; Meunier, Dendoncker, Praet, Hazard ; Doku (Mertens, 46′), Lukaku (Batshuayi, 46′), Carrasco (Trossard, 74′).

Grèce

Vlachodimos ; Androutsos, Papadopoulos, Tzavellas, Tsimikas (Koutris, 60′) ; Galanopoulos (Siopis, 69′), Bouchalakis (Zéca, 69′) ; Masouras, Bakasetas (Mantalos, 80′), Giannoulis ; Pavlidis (Pelkas, 60′).

Buts

1-0 M.20 Danger. 1-1 M.66 Tzavellas.

Incidents

Match joué au Stade Roi Baudouin.

L’ensemble hellénique n’était pas pour un non-sens. C’était un match amical et a priori pas un favori, mais il a sauté pour jouer l’un des plus grands d’Europe face à face. En fait, c’était la première fois, avec un tir de Masouras que Mignolet a repoussé. La Belgique s’est réveillée, que s’il n’y avait pas eu Vlachodimos, le gardien de but visiteur, ils seraient allés bientôt devant, mais il est devenu grand et a privé le but de Lukaku. Il ne pouvait rien faire, oui, dans la minute 20. Thorgan Hazard s’est parfaitement associé à Yannick Carrasco, et le joueur de Dortmund a d’abord envoyé le ballon au fond des filets.

L’équipe dirigée par Robert Martínez s’est relâchée après la pause et les Grecs ont mis une marche de plus pour prendre le contrôle du match. Ils ont commencé à rôder dans la zone des “diables rouges” et ont égalisé le match grâce à Tzavellas, qui a profité d’un rebond du poteau pour percer. L’équipe belge ne peut pas être contente, même en sachant qu’il ne s’agissait que d’un match amical.