La Belgique démarre sans ses stars, De Bruyne et Hazard

11/06/2021 à 21h00 CEST

.

Sans De Bruyne ni Risquer. Ce n’est pas le début de rêve de la Belgique au Championnat d’Europe. Les « Diables rouges & rdquor; Ils font partie des grands favoris de la victoire, mais ils débutent le tournoi contre la Russie avec de nombreux doutes dans le onze de départ. « On ne peut pas gagner un tournoi avec onze joueurs & rdquor ;, a commenté l’Espagnol Roberto Martinez, entraîneur belge.

À le mal temp bonne tête. De Bruyne Il ne s’est pas encore remis du coup porté au visage qu’il a reçu en finale de Ligue des champions contre Chelsea. Il n’a joué aucun des deux matchs amicaux, bien que Martinez Il a souligné qu’il ne devrait pas avoir besoin de masque.

Selon la presse, le joueur a reconnu le roi Felipe de Belgique, qui a visité la concentration il y a quelques jours, qui se prépare pour le deuxième match, car, bien qu’il se sente beaucoup mieux, il ressent toujours de la douleur dans la zone touchée.

A la perte du milieu de terrain de Manchester City s’ajoute celle de danger édénique. Le madridista a bien joué dix minutes en amical avec la Croatie, mais tout indique qu’il ne débutera pas non plus. Risquer Il a débuté contre Osasuna et Chelsea début mai, mais depuis, il n’a pas joué plus d’une demi-heure, ni avec le maillot blanc, ni avec le maillot national. Martinez il le réservera à des rivaux plus substantiels. Le même joueur a reconnu la veille qu’il n’est pas « à cent pour cent & rdquor; et que les médecins auront le dernier mot.

Il ne semble pas non plus que cela vienne du jeu Witsel (Borussia Dortmund), un joueur clé pour l’Espagnol au milieu de terrain, car il ne s’est pas encore complètement remis de la rupture du tendon d’Achille qu’il a subie en janvier.

Martinez il cachera ses cartes jusqu’au dernier moment. En fait, l’équipe belge est arrivée à Saint-Pétersbourg à l’heure du déjeuner et tiendra une seule séance d’entraînement l’après-midi dans l’ancien stade Petrovski, l’ancien domicile du Zenit.

Est fixé Courtois dans le but ; Toby Alderwireld, Jason denayer Oui Jan Vertonghen au centre de la défense ; Tielemans Oui Dendoncker au milieu du terrain; Oui Romelu lukaku à l’avant.

Les principaux candidats pour combler les trois autres postes sont Meunier du côté droit par contre Castagne chaud sur ses talons; Chadli à gauche, bien que le frère de Risquer, Thorgan, il a mieux joué contre les Croates.

Quant aux deux compagnons de Lukaku, sera presque certainement le sportif Yanick Carrasco, qui est en pleine forme, et le vétéran napolitain Sèche Mertens. Nommé meilleur joueur de la série A, tous les espoirs reposent sur Lukaku, celui en charge de la génération dorée du football belge qui démarre du bon pied la recherche du titre tant attendu qui ne vient pas d’arriver.

Quant à la Russie, la question est de savoir si l’entraîneur russe, Stanislav Cherchesov, choisira de « mettre le bus & rdquor; ou d’appuyer sur la sortie du ballon des Belges. Certains analystes russes l’ont prévenu que jouer les Belges face à face peut avoir des conséquences catastrophiques pour l’équipe locale. La Belgique a battu les Russes avec une nette supériorité lors des deux derniers matchs (3-1 et 1-4), donc Cherchesov J’aurais dû apprendre ma leçon.

La troisième blessure centrale, Fiodor Koudriachov, a bouleversé ses plans. Mais le positif au coronavirus de l’attaquant Andréi Mostovoi, annoncé vendredi, lui a permis de convoquer une autre défense, Romain Evgueniev, du Dinamo Moscou.

Il pouvait choisir, comme il l’avait fait avec les Bulgares lors du dernier match, de placer le poumon du Lokomotiv, Dmitri Barinov, devant la défense, et deux longs côtés, comme le droitier Mario Fernandes, qui semble remis de son malaise, et le vétéran Zhirkov ou le jeune homme Kouziaev À gauche.

La Russie a réalisé un très bon parcours depuis qu’elle a atteint les quarts de finale de la dernière Coupe du monde après avoir éliminé l’Espagne aux tirs au but. Mais depuis un an le niveau a sensiblement baissé.

Jouer à domicile dans un stade d’une capacité de 30 000 spectateurs est un avantage, mais vous devez proposer et pas seulement vous défendre, en tenant compte du fait que la défense et le gardien, Shunine, ils soulèvent de nombreux doutes.

La responsabilité en attaque incombera au Sibérien Alexandr Golovin (Monaco) et, s’il part, aussi le fin gaucher de l’Atalante, Alexeï Miranchuk. Le valencien Chérychev ne semble pas avoir d’options pour quitter le démarrage, cependant Cherchesov Je pourrais me tourner vers lui comme un révulsif.

Mais le leader de l’équipe et par qui tous les buts passent est le gigantón Artiom Dzyuba. Jusqu’où iront les Russes en Eurocup, cela dépendra beaucoup de la performance du meilleur buteur du championnat russe.

– Alignements probables :

Belgique : Courtois ; Alderweireld, Denayer, Vertonghen ; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard ; Mertens, Carrasco et Lukaku.

Russie : Chounine ; Mario Fernandes, Sémenov, Dzhikiya, Kuzyáev ou Zhirkov ; Barinov, Ozdoev, Zobnine ; Golovín, Ionov ou Miranchuk; et Dzyuba.

Arbitre : Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Stade : Krestovski (30 000 spectateurs, demi-capacité).

Heure: 21h00