La Belgique est favorisée par rapport à la Russie

11/06/2021 à 21h00 CEST

Ronald Gonçalves

Aujourd’hui, avec le début de la Eurocoupe, les fans de football profiteront d’un mois entier de matchs multiples entre équipes nationales. Ainsi, un grand nombre de différends intéressants vont se dérouler, parmi lesquels il faut inclure la rencontre rapprochée de Belgique avec Russie.

En ce sens, la combinaison de Roberto Martinez est, selon les bookmakers, le meilleur candidat pour obtenir les trois points, étant que votre gain est payé à 1,75. En échange, la conquête par l’escouade de Stanislav Cherchesov est coté 5.0 Oui, En cas d’égalité, le résultat est évalué à 3,6.

En y faisant allusion, il est impératif de souligner que les Belges n’ont jamais perdu contre les Russes en matchs officiels– Tout au long de leurs sept affrontements, le premier en 1996 et le dernier en 2019, ils ont obtenu deux nuls et cinq victoires. Les plus récents, par ailleurs, datent des classements vers la compétition continentale qui nous réunit ici, s’imposant avec des résultats de 4-1 et 3-1 consécutivement.

Ainsi, une victoire de Belgique sur Russie, mais cela ne sera pas déterminé avant que leurs 90 minutes respectives ne soient jouées ce prochain samedi 12 juin.