La Belgique est sur la bonne voie, mais l’Europe a failli à la Palestine

La décision du gouvernement belge du 25 novembre d’étiqueter les produits fabriqués dans les colonies juives israéliennes illégales est la bienvenue, même si elle s’avérera finalement inefficace.

La Belgique a historiquement montré sa solidarité avec la Palestine par rapport à d’autres pays européens, par exemple la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France. De l’annulation des missions commerciales en Israël au soutien enthousiaste de la société civile belge, des artistes, des universitaires et des citoyens ordinaires, la Belgique a démontré sa volonté de jouer un rôle constructif dans la fin de l’occupation israélienne de la Palestine.

De toute évidence, il faudra plus qu’une solidarité symbolique et des déclarations politiques pour forcer Israël à respecter le droit international, à démanteler l’apartheid, à mettre fin à l’occupation militaire et à accorder aux Palestiniens leur liberté.

Le dilemme de la Belgique est le même dans toute l’Europe. Alors que les gouvernements européens insistent sur le caractère central des questions de démocratie, de droits de l’homme et de droit international dans leurs relations avec Israël, ils ne prennent aucune mesure significative pour garantir qu’Israël se conforme aux politiques déclarées de l’Union européenne.

La décision de la Belgique de différencier les produits israéliens fabriqués en Israël de ceux fabriqués dans les colonies juives illégales n’est pas fondée sur le propre cadre juridique de référence de Bruxelles, mais sur plusieurs décisions historiques de l’UE à cet égard. Par exemple, en novembre 2015, l’UE a publié de nouvelles directives pour garantir que les produits des colonies illégales soient étiquetés comme tels. En janvier 2016, l’UE aurait « renforcé » sa position selon laquelle ces produits doivent être clairement étiquetés.

Cependant, peu d’étiquetage a eu lieu depuis, une réalité qui a obligé les citoyens de l’UE, avec le soutien de diverses organisations de la société civile, à contester l’échec de l’establishment politique européen en faisant appel directement aux tribunaux de l’UE. En novembre 2019, la plus haute juridiction de l’UE, la Cour européenne de justice, a statué que les produits des colonies israéliennes illégales devaient fournir « une indication de cette provenance (permettant aux consommateurs de faire) des choix éclairés ».

À savoir, la décision récente de la Belgique n’est qu’une mise en œuvre tardive de diverses décisions qui ont été rendues dans le passé et qui n’ont pas été respectées par la plupart des pays de l’UE.

Au lieu de montrer leur soutien total à la Belgique et d’engager leur propre processus de mise en œuvre de la décision de la Cour européenne, la plupart des pays européens sont restés silencieux alors que Tel-Aviv se déchaînait contre Bruxelles, affirmant que la décision était « anti-israélienne », alléguant, à tort, qu’elle « renforce les extrémistes . «

Dès que la décision du gouvernement belge a été rapportée dans les médias internationaux, Israël a fait sa crise habituelle. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Idan Roll, a immédiatement annulé une réunion prévue qu’il avait avec des responsables belges, obligeant le bureau du ministère des Affaires étrangères à Bruxelles à justifier et à clarifier davantage sa position.

Comme on pouvait s’y attendre, l’Autorité palestinienne, des groupes de défense des droits palestiniens, des organisations de la société civile et de nombreuses personnes ont félicité la Belgique pour sa position courageuse, qui s’apparente à d’autres positions adoptées dans le passé par des pays comme l’Irlande qui, en mai, est devenue le premier pays de l’UE à exécuter une telle mesure.

La sagesse qui prévaut derrière une telle euphorie est que de telles mesures peuvent servir de prélude à d’autres mesures pratiques, qui pourraient finalement générer l’élan nécessaire pour un boycott européen complet d’Israël. Mais est-ce bien le cas ?

À en juger par la division européenne sur l’étiquetage des produits fabriqués dans les colonies illégales, la distinction claire entre les colonies et « Israël proprement dit » et la croissance exponentielle du commerce entre Israël et l’UE, il faut faire attention à ne pas sauter à des conclusions prématurées.

Selon les chiffres de la Commission européenne, l’UE est le plus grand partenaire commercial d’Israël, avec une valeur commerciale totale de 31 milliards d’euros en 2020.

Plus important que le commerce, l’UE a été le principal point d’accès pour intégrer Israël dans une dynamique mondiale plus large de politique, d’économie, de sécurité et même de culture, de musique et de sport. Alors que le commerce européen avec Israël est facilité par l’accord d’association UE-Israël de 1995, l’intégration d’Israël dans l’Europe est gérée en grande partie par le plan d’action de la politique européenne de voisinage (PEV) de 2004. Ce dernier accord, en particulier, visait à compenser la délégitimation de l’occupation israélienne et de l’apartheid en Palestine réalisés par les Palestiniens et leurs partisans.

Il serait invraisemblable de croire que l’UE, qui a fait un choix stratégique pour légitimer, intégrer et normaliser Israël aux yeux des Européens et du reste de la communauté internationale, puisse également être l’entité même qui tient Israël responsable de ses obligations en vertu la loi internationale.

Il faut également se rappeler que, même si tous les pays européens décident d’étiqueter les produits des colonies, cela à lui seul ne dissuadera pas Israël, d’autant plus que l’UE fera tout son possible pour combler le déficit commercial résultant de cette décision.

De plus, toute pression symbolique ou même réelle exercée par l’UE s’exerce souvent dans le cadre de la volonté affichée européenne d’une solution à deux États en Israël et en Palestine. S’il est vrai qu’une telle « solution » reste la seule ratifiée par la communauté internationale, la complexité du problème, le bon sens et les « faits sur le terrain » nous disent que la coexistence dans un seul État démocratique laïc reste la seule pratique, possible et théoriquement juste mettre fin à cette tragédie prolongée.

Malgré les déclarations claires et même sans ambiguïté de l’UE concernant l’illégalité de l’occupation israélienne, il est évident que les Européens n’ont pas de stratégie réelle sur la Palestine et Israël. Si une telle stratégie existe, elle est truffée de confusions et de contradictions. En vérité, Israël n’a aucune raison de prendre l’Europe au sérieux.

Il est facile d’accuser l’UE d’hypocrisie. Cependant, il y a plus dans la conduite de l’UE en Israël que de l’hypocrisie, résultant sans doute du manque d’unité politique et d’une vision partagée entre les membres de l’UE. L’UE contribue en fait à soutenir l’occupation israélienne, en la finançant directement ou indirectement. Le commerce de l’UE, la validation politique et l’intégration culturelle d’Israël ont permis au statu quo de l’occupation apparemment sans fin de la Palestine de se poursuivre. Aucun étiquetage des produits des colonies juives ne pourra, à lui seul, inverser cette tendance.

Si la position de la Belgique, à elle seule, est louable – car elle reflète l’activisme et la pression incessants de la société civile du pays – elle ne doit pas être considérée comme une alternative à une position politique et morale courageuse, similaire à celle prise lors de l’anti -la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. D’ici là, l’Europe est obligée de démontrer sa volonté de se tenir du bon côté de l’histoire.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______