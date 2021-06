La Belgique et le Danemark arrêtent le match à la 10e minute pour applaudir Christian Eriksen à l’Euro 2020

Les fans ont dévoilé une bannière pour le milieu de terrain (Photo: .)

La Belgique et le Danemark se sont arrêtés à la 10e minute de jeu lors de leur affrontement pour l’Euro 2020 pour applaudir Christian Eriksen alors qu’il se remet d’un arrêt cardiaque.

Les joueurs, les entraîneurs, le personnel et les fans se sont levés pour célébrer le rétablissement du milieu de terrain après les scènes pénibles de samedi.

Les supporters présents au Parken Stadium ont déployé une banderole disant “le Danemark tout entier est avec toi, Christian”.

Les Danois avaient déjà pris les devants après un début de compétition passionnant avec Yussuf Poulsen perçant du bord de la surface en deux minutes avec Jason Denayer en faute.

Eriksen, qui porte le maillot n°10 du Danemark, s’est effondré lors du match d’ouverture de son pays contre la Finlande samedi à Copenhague.

Il a reçu une RCR d’urgence sur le terrain alors que ses coéquipiers formaient un écran humain autour de la star de l’Inter Milan avant d’être transporté à l’hôpital où il a été déclaré dans un état stable.

Le joueur de 29 ans a depuis subi une série de tests pour déterminer la cause exacte de son arrêt cardiaque avec l’ancienne star de Tottenham donnant aux fans un coup de pouce depuis son lit d’hôpital dans une mise à jour rassurante mardi matin.



Eriksen récupérant son hôpital après les scènes pénibles de samedi (Photo: .)

L’attaquant belge Romelu Lukaku a été l’un des premiers à envoyer son soutien à son coéquipier de l’Inter Eriksen samedi soir, en criant “Chris, je t’aime”, après avoir marqué contre la Russie quelques heures après l’incident.

Plus : Romelu Lukaku



Lukaku a révélé les plans pour la Belgique et le Danemark d’arrêter le jeu et de célébrer Eriksen lors d’une conférence de presse jeudi.

“Après 10 minutes de match, nous mettrons le ballon en touche pour applaudir”, a déclaré Lukaku. “Plusieurs joueurs de notre pays ont joué avec lui mais nous serons là pour gagner et c’est le plus important.”

PLUS : ‘Pour l’amour du ciel, je n’ai que 29 ans !’ – Les premiers mots de Christian Eriksen après un arrêt cardiaque à l’Euro 2020 révélés

A SUIVRE : ‘Porte-toi bien Christian !’ – La Finlande rend un hommage élégant à Christian Eriksen avant le choc de l’Euro 2020 avec la Russie

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();