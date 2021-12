La Belgique interdit le public dans les stades à partir de dimanche

22/12/2021 à 19:55 CET

.

Belgique n’autorisera pas la tenue de compétitions sportives avec du public ni à l’intérieur ni à l’extérieur Dès dimanche prochain, en raison de l’inquiétude suscitée par la variante omicron, ont annoncé ce mercredi les autorités.

« Notre pays connaît depuis trois semaines un ensemble de mesures assez stable (…) pour lutter contre la variante delta et ces mesures ont eu un effet » mais force est de constater que « vous devez vous soucier de la variante omicron »Le Premier ministre Alexander de Croo a déclaré ce mercredi lors d’une conférence de presse.

Malgré le fait que les infections ont diminué pendant trois semaines et que l’incidence accumulée est passé de plus de 2 100 points fin novembre à 1 293 points aujourd’hui, le gouvernement et les régions ont convenu d’interdire les événements publics en salle, tels que les cinémas, les théâtres et les salles de concert, et certaines activités de plein air.

Parmi elles, la célébration de compétitions sportives avec le public, afin que les stades ne puissent pas recevoir de supporters dans les tribunes, comme cela s’était déjà produit lors d’autres vagues d’infections en Belgique lors de la pandémie de coronavirus.

Les nouvelles restrictions, en plus de celles déjà en vigueur, comme le télétravail ou la fermeture nocturne des bars et restaurants, Ils s’appliquent à partir de ce dimanche, de sorte que six matches de première division de football ne pourront être célébrés en public que si les rencontres sont avancées à samedi.

Le directeur général de la Pro League, organisateur des ligues de football professionnel en Belgique, Pierre François a déclaré au réseau RTBF que « Cette fermeture va faire mal », a-t-il ajouté, que cela soulève « une grande inquiétude » de savoir si les clubs pourront à nouveau vendre des billets en janvier. et a demandé aux ministères des Finances et des Affaires sociales d’examiner la situation dans le secteur.