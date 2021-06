La Belgique, légèrement favorite face au Portugal pour le huitième de l’Euro selon les cotes

25/06/2021 à 21:24 CEST

Ronald Gonçalves

A ce jour, même s’il n’a franchi que sa première étape, le Euro 2020 il nous a laissé une série d’affrontements déchirants. Cependant, avec le point culminant de la phase de groupes et le début des éliminations directes, les duels s’annoncent plus excitants que jamais, comme on s’y attend. Belgique – Portugal.

En ce sens, les Belges et les Portugais joueront – avec l’Allemagne et l’Angleterre – les huitièmes de finale les plus serrés et les plus marquants, et dont les Diables Rouges seront présentés comme les favoris pour remporter le concours. Spécifiquement, les bookmakers paient leur gain à 2,45, tandis que la conquête de celles de Fernando Santos est évaluée à 3,1 Oui une cravate à 3,2, les différences sont donc minimes.

Cependant, la candidature de la Belgique correspond plus à sa performance moderne qu’à une considération historique puisque, en ces termes, la situation est plutôt défavorable : n’ont pas remporté de victoire sur le Portugal depuis 1989. Même ainsi, il est inévitable de reconnaître que C’est l’une des rares équipes qui a prévalu dans tous ses matchs de l’édition en cours, donc son favoritisme reste face à sa contestation cette dimanche 27 juin.