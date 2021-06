La Belgique passera “assez facilement” les phases de groupes de l’Euro 2020 même sans Kevin De Bruyne et Eden Hazard, a déclaré talkSPORT

La Belgique passera “assez facilement” les phases de groupes de l’Euro 2020 sans Kevin De Bruyne et Eden Hazard en pleine forme, a-t-on dit à talkSPORT.

De Bruyne a subi une fracture fracturée à la suite d’une collision avec Antonio Rudiger de Chelsea lors de la finale de la Ligue des champions samedi, tandis qu’Eden Hazard, victime de blessures, a du mal avec la forme et la confiance, avec les deux doutes pour le début du tournoi.

La paire est sans aucun doute deux des joueurs les plus importants de Belgique

Mais l’expert belge du football Kristof Terreur n’envisage pas que les hommes de Roberto Martinez aient trop de problèmes au début du tournoi de cet été – même sans leur duo clé.

“Si nous manquons Kevin De Bruyne lors du premier match, ce ne sera pas un gros problème car Youri Tielemans va intensifier”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

«C’est un autre gars qui a bien performé en Premier League cette saison et qui n’est pas un habitué.

«Nous pensons tous que nous survivrons assez facilement aux phases de groupes et que nous aurons alors nos joueurs à notre niveau réel.

“Eden Hazard nous a dit qu’il avait toujours du mal avec sa cuisse et qu’il aurait besoin d’un entraînement individuel et de matchs pour se remettre en forme.

.

De Bruyne a été effondré après la collision, mais le patron national Roberto Martinez a apaisé les craintes de rater l’Euro 2020

« Le premier tour sera utilisé pour cela, à moins que nous ne soyons soudainement battus par la Russie et le Danemark, alors nous sommes en difficulté.

“On ne sait jamais ce qui se passera lors d’un tournoi, mais si vous regardez simplement notre équipe, nous devrions pouvoir y aller avec quelques blessures.”

Sur le coup de blessure de De Bruyne et plus encore, Terreur a ajouté : « C’est notre joueur le plus important en ce moment et tout le monde était inquiet après avoir vu les images.

« Il y avait la panique qu’il ne serait pas en forme pour l’Euro, mais ensuite la nouvelle rassurante qu’il n’aurait pas besoin d’une intervention chirurgicale. Il sera surveillé pendant la semaine et verra s’il ira bien.

.

Hazard a juré de se battre pour son avenir au Real Madrid

«Je pense qu’il ira bien. Nous aurons le gingembre masqué plutôt que le chanteur masqué.

«Au moment où il parlait, c’était quelque chose avec une puissance excessive et aurait dû être un rouge. Ce fut une réaction émotionnelle d’un manager national qui craint de perdre son meilleur joueur.

« Il a déjà ses soucis avec Eden Hazard qui ne passe pas un bon moment au Real Madrid, il est toujours blessé.

« Axel Witsel est le joueur le plus important pour l’équilibre de l’équipe et se bat pour être en forme à temps.

“Il a beaucoup de doutes dans son équipe, heureusement il a toujours Romelu Lukaku, sur qui on peut compter.”