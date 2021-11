La Belgique se protège contre le covid avec l’annulation des événements de Noël

27/11/2021 à 16:53 CET

.

Anvers, Gand et Louvain ont convenu d’annuler leurs marchés de Noël, en parallèle de l’augmentation des cas de coronavirus et de l’annonce de nouvelles restrictions dans le pays pour stopper la propagation.

BruxellesElle compte toutefois poursuivre son marché de Noël, ouvert ce vendredi.

« Cela n’a pas été une décision facile, mais les mesures locales et l’augmentation de la courbe ne nous laissent malheureusement pas une autre décision », a déclaré samedi le maire d’Anvers Bart De Wever dans un communiqué.

De Wever a ajouté que la ville, qui ne fêtera pas non plus le feu d’artifice de fin d’année, si elle envisage d’accueillir d’autres événements de Noël, qui comprendra une patinoire et la mise en place d’une crèche.

Bruxelles, cependant, a décidé d’aller de l’avant avec sa brocante Noël, bien que le pass sanitaire (Covid Safe Ticket) sera nécessaire pour pouvoir manger ou boire dans l’un de ses stands, faire des achats ou profiter de ses attractions et le masque sera obligatoire.

Les autorités belges se sont réunies vendredi pour décider de nouvelles mesures pour tenter de freiner les infections à Covid, qui ont connu une augmentation ces dernières semaines.

Pour les marchés de Noël, ils ont décidé de limiter la capacité à 100 personnes, y compris les organisateurs, sauf lorsque le pass sanitaire est obligatoire.

Selon les données publiées ce samedi par Sciensano, entre le 20 et le 26 novembre, il y a eu en moyenne 305,7 nouvelles admissions quotidiennes dans les hôpitaux belges pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 14% par rapport à la semaine précédente.

Au total 3 494 personnes sont hospitalisées dans le pays, 682 en soins intensifs.

Par ailleurs, vendredi le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, a signalé la détection le 22 novembre d’un cas dans le pays de la nouvelle variante sud-africaine du covid-19.