La Belgique va vacciner sa sélection pour l’Eurocup

19/05/2021 à 16:53 CEST

Les autorités sanitaires belges ont convenu mercredi que les joueurs et l’équipe technique de l’équipe nationale de football sont vaccinés pour le Championnat d’Europe même s’ils ne font pas partie des tranches d’âge prioritaires.

“Nous sommes très satisfaits de la décision du gouvernement de vacciner les ‘Red Devils’ avant le début du Championnat d’Europe. C’est très important, vu le rôle que nous voulons jouer dans le championnat “a déclaré la Fédération sur le réseau social Twitter.

La décision sanitaire est similaire à celle que la Belgique a prise en avril sur ses Olympiens.

Les 26 joueurs appelés pour le tournoi, L’entraîneur espagnol Roberto Martínez et l’équipe technique sera vaccinée entre le 31 mai, jour de leur concentration au sud de Bruxelles, et le 2 juin, veille d’un match amical dans la capitale belge contre la Grèce.

L’équipe nationale belge se rendra à Saint-Pétersbourg le 11 juin pour rencontrer la Russie le lendemain.

“Cela me semble logique, l’objectif est que l’organisme réagisse au vaccin et donc active le système immunitaire. La science dit que dans les premiers jours, il y a la possibilité d’avoir de la fièvre ou une réaction.” Vous pouvez avoir une baisse des performances pendant plusieurs jours “Le responsable médical de la sélection, Philippe Rosier, a déclaré à la radio et télévision publiques RTBF.