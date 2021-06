La Belgique veut une session plénière contre la faim en Finlande

20/06/2021 à 21h00 CEST

Sport.es

Belgique va chercher le plein de victoires, la seule équipe qui peut y parvenir avec l’Italie et les Pays-Bas, avant une faim Finlande, qui a encore des options de qualification pour sa première Coupe d’Europe des nations. Être premier du groupe B n’est pas anodin, puisque cela influence non seulement les rivaux que les “diables rouges & rdquor; on les retrouvera dans les croisements, mais aussi dans les déplacements, plus longs s’il est second.

En cas de doute, Roberto Martinez il mettra son équipe de gala dans la mêlée. Il l’a déjà dit après la victoire contre le Danemark : ils joueront depuis le début Kevin De Bruyne Oui danger édénique. Il n’y aura pas non plus de repos pour Lukaku. Le joueur de City a besoin de quelques minutes pour atteindre les huitièmes de finale en forme, même si contre les Danois, il a montré qu’il était complètement rétabli. Il a sauté sur le terrain, a changé le jeu et a marqué le but vainqueur. Sans lui sur le terrain, les Belges ne seraient pas revenus.

reviendra aussi Witsel, qui remplacera Dendoncker, partant dans les deux premiers matchs. Le milieu de terrain du Borussia, absent du jeu depuis janvier en raison d’une blessure à la cheville, est l’un des favoris de l’entraîneur. Au centre de la défense, il y aura aussi des variations. Vétéran Vermaelen, qui joue au Japon, commencera, probablement au lieu de Vertonghen.

Jouez comme jamais auparavant et perdez comme toujours. C’est le sentiment que les Finlandais ont eu après avoir perdu au minimum contre la Russie. Ils ont battu les Danois à tort, mais ils ont remporté un plus gros prix contre les Slaves. Ils ont bien défendu et attaqué bien mieux que lors du premier match. Pour avoir plus de succès Pukki Oui Pohjanpalo, qui avait un but refusé pour un hors-jeu serré, un autre coq chantait.

L’entraîneur finlandais, Marrku kanerva, a précisé : « C’est le match le plus important de l’histoire du football finlandais & rdquor ;, a-t-il déclaré aujourd’hui lors d’une conférence de presse. Les défenseurs belges ne se caractérisent pas par leur vitesse et les Finlandais tenteront de se venger. Pour ce faire, l’entraîneur doit introduire plus de dynamite.

« Nous voulons nous qualifier pour les huitièmes de finale et que les Finlandais soient fiers. Jouer l’Euro est le meilleur moment de notre carrière. Nous ne voulons pas que le rêve se termine & rdquor;, a-t-il déclaré Uronen. Il ne suffit pas aux Finlandais de perdre dignement lors du troisième match de leurs débuts en Championnat d’Europe. Trois points ne suffiront peut-être pas pour faire partie des quatre meilleurs tiers, d’autant plus que les Russes le valent bien avec un nul à Copenhague si les Scandinaves ne battent pas les Belges.

Compositions probables :

Finlande: Hradecky ; Tovio, Arajuuri, O’Shaughnessy ; Raitala, Uronen, Lod, Kauko, Kamara ; Pohjanpalo et Pukki.

Belgique: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen ; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco ; Mertens, Lukaku et Eden Hazard.

Arbitre: Happy Brych (ALLEMAGNE).

Stade: Krestovski (Saint-Pétersbourg).

Heure: 22h00 heure locale (19h00 GMT).