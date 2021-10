La belle chanson du cygne de Karen Carpenter

S’il y a une plus belle ballade que le morceau d’ouverture du Charpentiers onzième album sur l’un de leurs albums précédents, alors nous aimerions l’entendre. « Now », écrit par Roger Nichols et Dean Pitchford, est l’une des deux chansons que Karen a enregistrées lors de sa dernière session d’enregistrement, dix mois avant son décès tragique et prématuré en février 1983. Les paroles de la chanson sont poignantes et ajoutent à notre sentiment de perte sur Karen, cela a été fait en une seule prise, ce qui montre à quel point elle était une chanteuse naturellement douée… ainsi que quelqu’un dont le chant était apparemment sans effort.

« You’re Enough » est l’autre chanson du bien nommé Voice Of The Heart à venir de la session finale en avril 1982, et est à juste titre une écrite par Richard et John Bettis. L’album, sorti le 11 octobre 1983, est composé de morceaux de différentes sessions entre 1976 et 1982 sur ce qui était le premier disque à sortir après la mort de Karen. Étant donné que la majorité des dix morceaux sont ceux que Richard a revisités pour composer ce disque, c’est un album bien meilleur que vous ne le pensez.

L’une des meilleures chansons du disque est une ballade qui avait été un petit succès pour le chanteur Bobby Vinton en 1979. Karen l’a d’abord enregistrée pour un album solo qu’elle réalisait avec le producteur Phil Ramone à New York. La version sur Voice Of The Heart est plus luxuriante, alors que l’enregistrement de Karen pour son album solo ne comporte principalement qu’un accompagnement au piano. Il s’agit des deux faces d’une même médaille ; les deux sont beaux. La version sur Voice Of The Heart est devenue le premier single extrait de l’album, se classant au 7e rang du palmarès Adult Contemporary et au 101e du Hot 100.

Paul Williams est un auteur-compositeur idiosyncratique, ayant écrit des beautés telles que « An Old Fashioned Love Song » pour Three Dog Night, « You And Me Against The World » d’Helen Reddy et « We’ve Only Just Begun » pour les Carpenters, mais il a probablement n’a pas écrit de meilleure ballade que « Ordinary Fool ». Des premiers accords du piano électrique de Richard au hautbois d’Earle Dumler, cela crée l’ambiance que Karen adopte avec l’une de ses meilleures voix.

« Your Baby Doesn’t Love You Anymore » était à l’origine un succès mineur pour Ruby et The Romantics en 1965, mais leur version ne peut tenir une bougie à la prise des Carpenters sur cette belle ballade. Il est devenu le deuxième single de l’album et a atteint la 12e place du classement Adult Contemporary. L’album lui-même a atteint la 6e place des charts britanniques le 16 octobre et, de manière assez surprenante, n’a atteint que la 46e place aux États-Unis.

Le montage final de l’album, « Look To Your Dreams », une autre composition de Richard Carpenter et John Bettis, est une conclusion convenablement triste et discrète. Il se termine par une coda au piano jouée par Richard et qui capture la beauté profonde de la voix de Karen Carpenter.

Des années plus tard, Richard a partagé ses réflexions sur l’album sur son site Web en disant : « À l’époque, je pensais que Karen aurait voulu que ces chansons soient publiées, et j’ai ressenti la même chose. Toutes ces années plus tard, je me sens différemment ; les chansons sont des outtakes, et bien que je pense toujours que ‘Ordinary Fool’ est un bon véhicule pour Karen et un bon morceau d’arrangement et de production de ma part, si Karen avait vécu, nous aurions tourné notre attention vers les nouvelles chansons (avec certaines normes, sans aucun doute).

