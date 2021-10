La belle collection d’art d’Air India ira-t-elle également aux Tatas ? Voici ce que nous savons

Juste avant la pandémie de 2020, Air India a organisé une exposition de quatre jours à Mumbai avec 7 000 artefacts et souvenirs à exposer.

Collection d’art d’Air India : Le transporteur national Air India est maintenant revenu au groupe Tata, sous lequel il avait été créé il y a toutes ces années. La privatisation des compagnies aériennes se fait attendre depuis longtemps et elle est enfin arrivée. Mais, cela a également laissé beaucoup de questions dans l’esprit des gens quant à ce qui arriverait aux divers actifs des compagnies aériennes. L’un de ces atouts est la magnifique collection d’art d’Air India. Cette collection d’art, cependant, ne faisait pas partie de l’accord et, par conséquent, restera probablement avec le gouvernement indien même après le transfert de pouvoir. Voici pourquoi la collection est importante.

La collection, selon un rapport publié dans IE, s’appelle la « collection Maharaja » et comprend plus de 4 000 œuvres. Les œuvres d’art incluses dans la collection sont celles de MF Hussain, VS Gaitonde, Jatin Das et Anjolie Ela Menon. Les bureaux, calendriers, cartes de menu et affiches d’Air India présentaient fièrement des pièces de cette collection, qui comprend également des affiches réalisées par le dessinateur Mario Miranda et des publicités conçues par le dessinateur du New Yorker Peter Arno. En dehors de cela, des œuvres d’art traditionnelles en bois et en bronze, des peintures, des sculptures et des textiles font également partie de la vaste collection.

Il n’y a pas d’estimations officielles sur la valeur de la collection, et il est à noter que la collection s’est élargie aux côtés de la compagnie aérienne.

Le premier ensemble de six peintures avait été acheté auprès du diplômé de l’école d’art B Prabha en 1956 pour Rs 87,50, et depuis lors, au cours des six décennies suivantes, la collection a été construite avec soin. La collection a été élargie dans le but de « mettre un peu d’Inde » dans les bureaux de réservation de l’époque Tata Airlines, selon la philosophie de JRD Tata.

La collection d’Air India a été constituée lorsque la compagnie aérienne a commandé certaines des œuvres et en a acheté pour un prix aussi bas que Rs 50 à Rs 500. Cependant, parfois, la compagnie aérienne a également troqué des peintures pour offrir des billets d’avion aux artistes qui souhaitaient voyager à l’étranger. Cela a également été révélé par le regretté peintre MF Hussain, qui a déclaré avoir effectué quatre ou cinq voyages à l’étranger de cette façon.

Maintenant, cependant, cela fait des années que les travaux ont été ouverts, et on pense que certaines des pièces ont été endommagées, perdues ou volées. Jatin Das a découvert en 2017 que Flying Apsara, le tableau qu’il a réalisé en 1991 et qui avait été acquis par la compagnie aérienne, était en vente pour Rs 25 lakh sur le marché libre. Cela a conduit à une plainte contre un ancien cadre d’Air India pour vol de propriété du gouvernement. Après cela, il a été signalé que la compagnie aérienne avait également commencé à examiner d’autres membres du personnel pour déterminer si quelque chose de similaire était également en train d’être fait par eux.

Juste avant la pandémie de 2020, Air India a organisé une exposition de quatre jours à Mumbai avec 7 000 artefacts et souvenirs à exposer. Le rapport indique que depuis 2016, de sérieux efforts sont déployés pour créer un inventaire détaillé des pièces incluses dans la collection. À l’heure actuelle, les ministères de l’Aviation civile et de la Culture de l’Union prévoient de transférer la collection à Delhi pour l’exposer dans un musée de premier plan.

