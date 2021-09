La belle et agitée blackcap, alliée du terrain

16/09/2021 à 16h04 CEST

La calotte noire (Sylvia atricapilla) est un oiseau qui, comme les autres membres du genre Sylvia (parulines), est petit, gracieux, avec des mouvements agités et déterminés. On le voit se déplacer entre les branches du sous-bois et il se nourrit principalement d’insectes et de fruits. Par conséquent, en tant que bon insectivore, il joue un irôle important dans le contrôle des populations d’insectes et dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes.

On ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une espèce menacée. Heureusement, leurs populations sont non seulement stables, mais semblent être en augmentation dans toute l’Europe. Il est réparti dans toute l’Espagne, à la fois dans la péninsule et dans les deux archipels.

Il mesure entre 13 et 15 centimètres de long. Le mâle et la femelle ont des plumages différents. Le premier est indubitable. Ses parties supérieures sont brun grisâtre, avec la partie supérieure de la tête et du front d’un noir brillant. La femelle diffère du mâle principalement par la tête, dont la partie supérieure est brune ou brun rougeâtre. La poitrine et les flancs sont plus pâles.

Il se reproduit dans toute l’Europe et dans toute la péninsule ibérique, où il se caractérise par être l’un des oiseaux les plus abondants à tous les niveaux, bien qu’en hiver ils apparaissent en plus grand nombre. Ceci est dû à l’arrivée d’une multitude de spécimens vers la fin septembre et en octobre, en provenance d’autres régions d’Europe.

Quatre sous-espèces en Espagne

La calotte noire compte neuf sous-espèces, dont quatre en Espagne. L’un d’eux est le nominal (S. atricapilla atricapilla), largement étendu, à l’exception des zones déboisées du sous-plateau nord, de la vallée de l’Èbre et des landes ibériques. Une autre sous-espèce est S. atricapilla heineken, que l’on trouve dans la moitié sud de la péninsule et des îles Canaries. D’autre part, S. atricapilla obscura est endémique des îles Canaries. Et, enfin, S. atricapilla paulucii se trouve aux Baléares et aux Canaries.

Cet oiseau est essentiellement forestier. Se reproduit en terrain boisé et ombragé avec un sous-bois dense, bien qu’il puisse également être vu dans les parcs et jardins avec une végétation abondante.

Là, nous verrons la paruline sauter de coupe en coupe, de buisson en buisson, et se déplacer sans relâche, sans s’arrêter un seul instant, de branche en branche. Le même comportement est présenté par d’autres parulines, telles que la tête noire ou la moustiquaire.

Au printemps, il se nourrit essentiellement d’insectes coléoptères et diptères, mais aussi de chenilles et de larves. Il aime aussi les fruits, car les poules sont nourries par leurs parents avec des cerises, des figues et d’autres fruits sauvages. En hiver, par exemple, ils mangent beaucoup de pommes.

Ils ont une chanson agréable, commençant par un gazouillis riche et quelque peu désordonné, suivi d’une courte série de sifflements. Le chœur présente des variations selon les régions et selon les clans qui composent le blackcap.

La saison des amours a lieu en automne et en hiver. Afin de dominer un certain territoire où il y a des femelles, le mâle devient particulièrement voyant, gonflant complètement son plumage et augmentant ainsi son volume, tout en laissant tomber les ailes, qui restent suspendus comme s’ils étaient trop lourds. En même temps, la file d’attente s’ouvre et se ferme.

Nid : le mâle dit où et la femelle construit

À l’approche des femelles, les mâles offrent un large répertoire de trilles. C’est à lui, en somme, toute une chorégraphie de mariage dans laquelle il déploie toutes ses armes.

Une fois que vous avez un partenaire, vous construirez un nid très simple, léger et avec peu de matériaux. C’est généralement le mâle qui choisit l’endroit en déposant simplement quelques herbes sèches, à titre indicatif. Mais, finalement, ce sera la femelle qui le construira. A eux deux, ils parviennent à le préparer en trois ou cinq jours.

La calotte noire pond généralement entre 3 et 5 œufs et se reproduit entre les mois de mai et juillet après une période d’incubation de 11 ou 14 jours.

La population de cette espèce est en croissance. On estime qu’en Europe il y a entre 25 et 49 millions de couples, tandis que en Espagne il pourrait y avoir, selon les derniers recensements, entre 850 000 et 1 500 000 couples, en tant que population nicheuse. Il est considéré comme hors de danger et, par conséquent, n’est pas inclus dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Photos : Wikipédia

Dossier sur la fauvette à El Miteco : https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/curruca_capirotada_tcm30-100170.pdf

