La belle-fille de Chris Daughtry, Hannah Price, a eu un passé tragique

La belle-fille de 25 ans du chanteur Chris Daughtry a apparemment été blessée avant d’être retrouvée morte dans sa maison du Tennessee, a déclaré sa mère sur les réseaux sociaux.

On ne sait pas ce qui a causé la mort d’Hannah Price, dont les dernières années ont été semées d’ennuis, notamment le suicide de son père biologique, une balle dans le visage lors d’une apparente attaque de gang et une arrestation lors d’un incident de rage au volant en avril.

« Mon premier-né », a écrit maman Deanna Daughtry sur Instagram. « Je t’aime infiniment Hannah. Notre famille tient à vous remercier tous pour l’effusion d’amour alors que nous pleurons la perte de notre fille Hannah. Nous attendons les résultats de l’autopsie pour déterminer comment Hannah a subi les blessures qui ont causé sa mort. Nos cœurs sont brisés.

Price a reçu une balle dans le visage lors d’une apparente confrontation avec des membres de gangs à Humboldt, Tennessee.americangoth/Instagram

La maman a posté un diaporama de photos de sa fille et d’une bougie allumée après sa mort.

Chris Daughtry a reporté sa tournée de concerts pour rentrer chez lui à Nashville pour être avec sa famille. Il a republié la photo de bougie de sa femme sur sa page Instagram.

Le père biologique d’Hannah Price, Randall Scott Price, s’est suicidé en mars 2018.

Environ huit mois plus tard, Hannah et un colocataire ont apparemment été pris dans une altercation avec des membres de gangs à Humboldt, Tenn. Hannah a reçu une balle dans le visage, a subi une intervention chirurgicale et a dû être équipée d’une prothèse oculaire, selon ses médias sociaux et des reportages.

L’incident impliquait un adolescent qui tentait de rejoindre les Crips. Price a écrit sur Facebook qu’elle a été forcée d’intervenir lorsque son colocataire l’a emmenée dans un endroit fréquenté par des membres de gangs, qui ont apparemment tenté de le tuer.

Hannah a écrit en ligne qu’elle avait essayé de « sauver un ami » lorsqu’elle s’est fait tirer dessus.

« J’ai remarqué qu’ils n’avaient pas armé l’arme, alors au moment où j’ai remarqué qu’ils essayaient de lui tirer dessus, j’ai essayé de renverser le gamin avec ma voiture et j’ai fini par recevoir une balle dans le visage. J’ai été aveugle pendant un peu plus de deux semaines et cela s’est produit juste après que mon père se soit suicidé en se tirant une balle dans la tête. C’était beaucoup », a-t-elle écrit en ligne.

Hannah a créé un GoFundMe le 19 octobre 2018, montrant une photo macabre de son visage blessé. La collecte de fonds a été interrompue avant que plus de 945 $ de dons ne parviennent.

En avril 2021, Price et un homme ont été arrêtés lors d’un délit de fuite au Tennessee.americangoth/Instagram

Price, qui aurait également deux jeunes enfants, a expliqué ce qui s’est passé sur sa page Facebook.

« Bonjour, je m’appelle Hannah Price et je collecte des fonds pour mes factures médicales », a-t-elle écrit. « J’ai été transporté par avion après avoir été abattu à Humboldt TN le 12 octobre 2018 et j’ai subi une intervention chirurgicale d’urgence. Je collecte également des fonds pour payer ma prochaine opération. J’ai une assurance, donc elle couvre la majeure partie, mais j’ai un salaire d’environ 120 $. J’ai totalisé ma voiture chaque fois qu’on me tirait dessus en essayant de sauver mon ami, donc je dois aussi économiser de l’argent pour acheter un nouveau véhicule afin de pouvoir recommencer à travailler.

Chris Daughtry a reporté sa tournée après la mort de sa belle-fille, Hannah. Son corps a été découvert dans sa maison du Tennessee le 12 novembre, selon un rapport. Corbis via .

Hannah a indiqué sur les réseaux sociaux qu’elle était la femme de 24 ans identifiée dans un reportage local comme victime d’une fusillade à Humboldt, TN.

La police de Humboldt a déclaré en 2018 avoir arrêté un adolescent de 15 ans pour tentative de meurtre, voies de fait graves avec blessures corporelles graves et possession d’une arme de poing lors d’un crime dangereux, selon le rapport. Il y avait au moins quatre « garçons » impliqués dans l’attaque, a déclaré Hannah sur sa page Facebook.

L’un des messages sur les réseaux sociaux du jeune homme de 25 ans disait : « Je suis très, très seul. »americangoth/Instagram

Un officier de police de Humboldt qui a répondu au téléphone samedi a déclaré au Post qu’il ne pouvait pas commenter l’affaire de la fusillade de 2018.

Tumult a semblé suivre Hannah dans les mois qui ont précédé sa mort : en avril, elle et un homme ont été arrêtés lors d’un délit de fuite au Tennessee, au cours duquel la police a déclaré que le conducteur aurait tiré avec une arme sur un autre véhicule avant de s’enfuir.

Hannah et son frère Griffin, 23 ans, sont les enfants de la femme de Chris, Deanna Daughtry, avec Price. Chris et Deanna, 48 ans, qui se sont rencontrés en 2000, ont ensemble des jumeaux de 10 ans, Adalynn Rose et Noah James.

Bien qu’Hannah ait indiqué à un moment donné sur sa page que ses opérations se déroulaient bien, elle a également publié un mème lisant : « Toutes mes blagues sont des appels à l’aide. »

En avril 2019, elle a écrit: « Je suis très, très seule. »

Deanna Daughtry n’était pas disponible pour commenter samedi.

« En raison du décès inattendu de la fille de Chris et Deanna Daughtry, Hannah, tous les concerts actuellement programmés pour la semaine à venir pour Daughtry ont été reportés », a déclaré le groupe dans un communiqué.

La mère d’Hannah Price, Deanna (à gauche), a publié un message sincère sur les réseaux sociaux après la mort de sa fille.Deanna Daughtry/Instagram

« La famille Daughtry vous remercie de votre compréhension et demande respectueusement le respect de la vie privée pendant cette période très difficile », poursuit le communiqué. «Des détails supplémentaires seront disponibles à une date ultérieure. L’enquête sur cette mort tragique est toujours en cours.