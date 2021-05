La belle-fille d’un pair conservateur arrêtée après que le chef de la police des Caraïbes ait été abattu ⋆ .

Jasmine Hartin, la belle-fille de Lord Ashcroft, était en garde à vue hier soir

La belle-fille du grand conservateur Lord Ashcroft est en détention au Belize sous enquête après qu’un commissaire de police a été tué par balle.

Jasmine Hartin a été retrouvée sur un quai près de l’endroit où le corps d’Henry Jemmott a été découvert tôt vendredi.

Elle aurait dit à la police qu’elle ne voulait pas faire de déclaration avant d’avoir parlé à un avocat.

Mme Hartin est le partenaire d’Andrew Ashcroft, le fils de l’ancien trésorier et vice-président conservateur Lord Ashcroft, qui détient la nationalité bélizienne et était autrefois son représentant aux Nations Unies.

Le commissaire de police Chester Williams a déclaré à la télévision 7 News Belize que l’incident dans la ville de San Pedro semblait «plutôt personnel et non pas une attaque».

Il a déclaré: «D’après ce que nous savons, c’est qu’ils sont amis. D’après ce qu’on nous a fait comprendre, ils buvaient. D’après l’enquête, ils étaient seuls sur la jetée et oui, ils étaient tous les deux entièrement vêtus.

Le surintendant de la police du Belize, Henry Jemmott, est décédé des suites d’une blessure par balle



La sœur de Jemmott, Marie, monte dans un bateau amenant le corps de Jemmott dans la camionnette du médecin légiste après identification (Photo: 7 News Belize)

Il a déclaré que Hartin, un Américain, «était quelque peu dans un état émotionnel en se promenant sur la jetée. Nous pensons qu’elle en est dans une certaine mesure affectée ».

Il a déclaré aux médias locaux qu’un seul coup de feu avait été entendu “et après enquête, la police a trouvé la femme sur une jetée, et elle avait ce qui semblait être du sang sur ses bras et sur ses vêtements”.

Il a ajouté: “Une arme à feu a également été vue sur la jetée qui a été récupérée et nous avons appris que l’arme à feu appartenait à la police et avait été attribuée à M. Jemmott”.

Les comptes LinkedIn indiquent qu’Andrew Ashcroft et Hartin étaient tous deux liés à un complexe local au Belize.

La sœur du défunt, Marie Jemmott Tzul, a déclaré aux médias locaux que son frère aimait la vie et était père de cinq enfants.

