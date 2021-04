La belle-mère de Frida confirme que lorsqu’elle était enfant, elle pleurait en parlant d’Enrique Guzmán

«En tant qu’adultes, nous aurions dû vous protéger des prédateurs. Malheureusement, comme nous savons maintenant que c’est la réalité, le groupe de pourcentage le plus représentatif de prédateurs sont les personnes les plus proches et celles en qui nous avons le plus confiance: les grands-parents, les oncles ou les amis les plus proches ».

Les derniers paragraphes sont déchirants, mais énergiques et renforcent une fois de plus sa totale confiance dans les paroles de Frida Sofía.

«Celui qui a abusé était votre grand-père. Qui a tort, c’est la société. Et qui continue d’abuser et de perpétuer un abus, un machisme toxique, c’est cette même société.

Je veux que tu saches que je te crois. Je suis avec vous pour vous soutenir dans tout ce dont vous avez besoin. Tout comme ton père et tes frères. La faute n’est pas la vôtre. L’agresseur, c’est lui ».