La belle-mère tueuse d’Arthur Labinjo-Hughes « blaguait au téléphone » et ne le mentionnait jamais | Royaume-Uni | Nouvelles

Elaine a déclaré: « Elle s’est toujours apitoyée sur elle-même. Un jour, elle est revenue d’une audience de plaidoyer et était bouleversée, alors j’ai demandé : « Qu’est-ce qui ne va pas ? » Elle a dit : « Il ne m’a pas regardé, Tom ne m’a jamais regardé ».

« C’est la seule fois où je l’ai vue bouleversée par quoi que ce soit. »

Elle a ajouté que Tustin « n’a jamais rien dit à propos de la mort d’Arthur » – en fait, « elle [almost] ne l’a jamais mentionné » du tout.

Tustin a prétendu qu’elle était détenue en prison parce que Thomas avait «négligé» son fils et non à cause des actions qu’elle avait elle-même menées.

Elle « rirait et plaisanterait » au téléphone, a affirmé Elaine.