La belle-soeur du prince William et du prince Harry mène une vie glamour loin des projecteurs | Royal | Nouvelles

La mère de trois enfants est un visage familier lors d’événements royaux tels que les mariages et est souvent photographiée aux côtés de sa mère, la duchesse de Cornouailles, lors de réceptions en soirée. Bien qu’il ne soit pas encore clair si Camilla deviendra la reine consort lorsque son mari montera sur le trône, Laura est certaine d’assister à l’occasion historique. Laura, 43 ans, était aux côtés de sa mère lorsqu’elle a épousé Charles en 2005.

Le fils de Camilla, Tom Parker Bowles, 46 ans, était également présent.

Leur père Andrew Parker Bowles, 81 ans, était marié à Camilla, 73 ans, depuis plus de 20 ans.

En plus d’être l’épouse et la mère de trois jeunes enfants, Laura est une conservatrice d’art établie.

Après avoir dirigé la Space Gallery à Belgravia, à Londres, elle a cofondé Eleven Fine Art et a géré le site pendant une décennie.

Après avoir effectué un stage chez Peggy Guggenheim à Venise, Laura a dirigé Eleven Fine Art pendant 10 ans. Eleven présentait des artistes émergents et établis.

Le travail principal à la galerie de Twickenham, à Londres, a vu Laura superviser des expositions pour présenter des artistes émergents et établis.

Après des études d’histoire de l’art et de marketing à l’Université d’Oxford Brookes, elle a commencé sa carrière en effectuant un stage à la Peggy Guggenheim de Venise.

Elle a auparavant travaillé comme correspondante automobile pour le magazine Tatler.

La mariée a enfilé une robe d’Anna Valentine, la créatrice de la robe de sa mère pour son deuxième mariage avec Charles.

Le couple était invité au mariage du prince William et Kate en avril 2011 et aux noces du prince Harry et de Meghan en mai 2018.

La fille de Laura et Harry, Eliza, 13 ans, a servi de demoiselle d’honneur à la duchesse de Cambridge le jour de son mariage.

Ils sont également parents de jumeaux, Gus et Louis, âgés de 11 ans.

Camilla est connue pour être proche de sa fille et a révélé que la pandémie avait été difficile pour elle car elle ne pouvait pas voir ses petits-enfants.

En plus des trois jeunes de Laura, Camilla a deux petits-enfants de son fils Tom.

Il a deux enfants avec son ex-femme Sara Buys.

Après s’être séparé en 2018 après 13 ans de mariage, Tom a commencé à sortir avec l’ancienne journaliste Alice Procope.

Plus tôt cette année, elle est décédée après une bataille contre le cancer.