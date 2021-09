La bénédiction de Peter Capaldi est aussi lapidaire que déchirante

Se démarquant des biopics standard, Benediction injecte un sujet sérieux avec deux qualités auxquelles on ne s’attendrait pas dans un film comme celui-ci : l’humour et une fusée visuelle presque onirique. Alors que nous voyons les jeunes années de Siegfried Sassoon se dérouler à travers le service militaire et sur le circuit social, Jack Lowden tient la cour en tant que poète anglais. Dès le début, nous voyons Benediction nous indiquer le chagrin que Sassoon se retrouverait à souffrir tout au long de sa vie; et l’art qui en découlerait. Hantés par la Première Guerre mondiale, nous voyons des images réelles intégrées dans des scènes de réflexion, alors que les incarnations de Siegfried par Lowden et Peter Capaldi réfléchissent à ce qui devait être la guerre pour mettre fin à toutes les guerres.