La bêta de Back 4 Blood a atteint près de 100 000 joueurs simultanés sur Steam ce week-end

Retour 4 Sang, qui n’a lancé sa version bêta qu’avant une sortie complète en octobre, a réussi à attirer près de 100 000 joueurs ce week-end.

Back 4 Blood, un jeu de tir de zombies coopératif très attendu dans le style classique de Turtle Rock Studios, connaît un début assez tonitruant. Le jeu a réussi à attirer un énorme pic de 98 024 joueurs ce week-end, et ce uniquement sur Steam.

Le jeu, actuellement disponible en tant que test bêta d’accès anticipé, est devenu incroyablement populaire très rapidement lorsqu’il a lancé son accès anticipé, est devenu l’un des jeux les plus activement joués sur Steam en quelques heures seulement – ​​et sa popularité s’est poursuivie tout au long du week-end, par SteamDB.

Cela signifie que ce week-end, plus de personnes ont joué à Back 4 Blood sur Steam que Destiny 2 ou Final Fantasy 14 Online. C’est probablement une situation similaire sur les consoles aussi.

Cette version bêta sera disponible jusqu’au lundi 9 août et une autre devrait avoir lieu plus tard dans la semaine, à partir du 12 août et jusqu’au 16 août. Attendez-vous à des chiffres plus importants ici; cette fois, le jeu sera complètement ouvert (non limité aux promotions de précommande, aux drops Twitch ou aux cadeaux).

Si vous n’avez pas eu la chance de jouer ce week-end, ne vous inquiétez pas ; le contenu est le même dans les deux sessions bêta et comprend deux missions PvE complètes, cinq des huit survivants, toutes les armes, ainsi que du PvP ouvert aux joueurs.

Sherif a enquêté sur le système de construction de deck de Back 4 Blood et a trouvé qu’il s’agissait de l’une des plus grandes qualités du jeu.

Back 4 Blood sortira le 12 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.