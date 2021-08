La bêta de Back 4 Blood est devenue l’un des jeux les plus joués sur Steam en quelques heures seulement

in

Par Sherif Saed

6 août 2021 12h41 GMT

Vous pouvez dire que tant de gens ont hâte de jouer à Back 4 Blood.

La première Retour 4 Sang bêta lancée il y a moins de 24 heures sur toutes les plateformes. Bien qu’elle soit limitée aux joueurs en précommande et à ceux qui ont réussi à obtenir un code à partir de cadeaux et de baisses Twitch, la version bêta a été très populaire au cours de ses premières heures.

Regarder sur YouTube

Le nombre de joueurs a continué d’augmenter à mesure que les problèmes du serveur initiaux se dissipaient, le jeu culminant à 88 403 joueurs sur Steam, selon SteamDB. Cela a placé Back 4 Blood confortablement dans la liste des dix premiers jeux de Steam les plus activement joués. Considérant qu’il était tard un jeudi pour la majeure partie de l’Europe lorsque la version bêta a été mise en ligne, aujourd’hui et ce week-end augmenteront sans aucun doute ces chiffres encore plus.

Bien que nous n’ayons pas accès aux chiffres de la console, les choses sont probablement au même endroit. La version bêta prend en charge le jeu croisé, de sorte que les joueurs sont davantage encouragés à rester sur la plate-forme de leur choix sans rompre le groupe.

Ce tour actuel de la bêta sera disponible jusqu’au lundi 9 août. La prochaine session bêta, qui aura lieu du 12 au 16 août, sera complètement ouverte. Le contenu est le même dans les deux sessions bêta, avec deux missions PvE complètes, cinq des huit survivants, toutes les armes, ainsi que le PvP ouvert aux joueurs.

J’étais particulièrement curieux au sujet du système de construction de deck de Back 4 Blood, et j’ai trouvé que c’était l’une des plus grandes qualités du jeu. Vous pouvez lire notre aperçu sur le lien.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.