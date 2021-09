La bêta de Battlefield 2042 arrive le 6 octobre

Comme prévu, DICE est allé de l’avant et a fait la une des Champ de bataille 2042 bêta officiel. Suite à une fuite de Bilibili plus tôt dans la journée, le développeur a maintenant confirmé les dates et les détails de la bêta ouverte du jeu et sa période d’accès anticipé.

La bêta de Battlefield 2042 aura lieu du 6 au 9 octobre. Les joueurs qui ont précommandé le jeu et les membres d’EA Play auront la version bêta pour eux seuls les 6 et 7 octobre. La version bêta s’ouvre à tous les autres le 8 octobre et se termine le lendemain.

Le préchargement sera disponible sur toutes les plateformes, pour tous les joueurs, à partir du 5 octobre sur 23h PT (4 octobre), 2h HE, 7h Royaume-Uni sur PC, et une heure plus tard sur consoles. La bêta elle-même commence à ces mêmes moments. La version bêta de Battlefield 2042 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Bien que le contenu disponible soit en grande partie le même, tout comme le jeu principal lui-même, les consoles de dernière génération seront limitées à 64 joueurs en multijoueur, tandis que PC et PS5/Xbox Series X|S peuvent accueillir jusqu’à 128 joueurs.

En parlant de contenu, la bêta n’inclura que Conquest sur la carte Orbital (celle avec le lancement de fusée de la bande-annonce de révélation). Les joueurs auront accès à quatre des spécialistes du jeu – les mêmes quatre précédemment révélés : Boris, Casper, Falck et Mackay.

Parallèlement aux nouvelles d’aujourd’hui, EA a également publié une brève bande-annonce de gameplay montrant une partie de l’action sur Orbital. Vous pouvez le regarder ci-dessus.

DICE a également publié une liste des exigences PC pour la version bêta, que nous avons incluses ci-dessous.

Spécifications PC minimales de Battlefield 2042 bêta

CPU: Intel Core i5 6600K, AMD Ryzen 5 3600.

RAM: 8 Go.

VRAM: 4 GO.

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 560.

DirectX: 12.

Espace disque dur: 100 Go.

Spécifications PC recommandées pour Battlefield 2042 bêta

CPU: Intel Core i7 4790, AMD Ryzen 7 2700X.

RAM: 16 GB.

VRAM: 8 Go.

GPU: Nvidia GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT.

DirectX: 12.

Espace disque dur: 100 Go SSD.