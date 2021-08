La bêta de Riders Republic devrait démarrer le 23 août

Ubisoft a annoncé le lancement de la version bêta de Riders Republic.

La bêta de Riders Republic se tiendra du 23 au 25 août sur les systèmes PlayStation et Xbox, ainsi que sur PC sur Ubisoft Connect et Epic Games Launcher. Il sera disponible en préchargement à partir du 21 août et les joueurs pourront envoyer une invitation bêta à deux amis.

Au cours de la version bêta, les testeurs auront un aperçu de trois carrières telles que les courses de vélo, les tours sur neige et les sports aériens.

Les joueurs peuvent également s’affronter dans les modes multijoueurs suivants :

Courses de masse: Le plus fou sera le mieux dans ces courses épiques et multisports avec plus de 50 joueurs. De nouvelles courses apparaissent au hasard sur la carte toutes les heures, les joueurs devront donc se préparer à surveiller leurs angles morts, à protéger leur position et à rester agiles avec leurs compétences alors qu’ils se frayent un chemin jusqu’à la ligne d’arrivée.

Bataille de tours: Participez à des matchs 6v6 et essayez de décrocher autant de tricks que possible sur les différents modules pour les capturer et gagner des points. L’équipe avec le score le plus élevé gagne.

Gratuit pour tous: Défiez de nouveaux adversaires et montrez-leur comment procéder grâce à une sélection d’événements.

Mode Versus: Les joueurs peuvent rejoindre des amis dans leur progression de carrière et voir qui est le meilleur.

Tous les modes multijoueurs et événements de carrière peuvent être expérimentés avec jusqu’à cinq autres joueurs.

Si vous souhaitez essayer, vous pouvez vous inscrire à la version bêta ici.

Développé par Ubisoft Annecy, Riders Republic est un jeu de sports extrêmes en monde ouvert englobant le snowboard, le VTT, le ski et la glisse en wingsuit. Il s’agit essentiellement d’un terrain de jeu massivement multijoueur comprenant divers parcs nationaux aux États-Unis où vous pouvez vous promener librement avec d’autres et participer à des compétitions.

Le jeu devrait sortir le 28 octobre et trois options sont disponibles en précommande.

Trois versions du jeu seront disponibles : standard, Gold Edition et Ultimate Edition.

L’édition Gold comprend le jeu de base et le pass Year 1 comprenant huit kits qui permettent aux joueurs de modifier le gameplay sous la forme de mises à niveau d’équipement tout au long de l’année, le module complémentaire BMX Sport, ainsi que du contenu exclusif ajouté après le lancement. Les kits exotiques Rocket Bike et Rocket Ski seront disponibles au lancement.

Les personnes intéressées par l’édition Ultimate trouveront qu’elle comprend le jeu de base et le pass Year 1 ainsi que quatre packs cosmétiques exclusifs : Cosmic, Rainbow, Neon et Skull’n Style. Les joueurs gagneront 20 billets d’hélicoptère pour atteindre les sommets en jeu plus rapidement.

Si vous précommandez une édition du jeu, vous recevrez le Bunny Pack. Il comprend une tenue de lapin personnalisée, une tête de lapin bleue supplémentaire et de la peinture de snowboard arc-en-ciel.

Sur la clôture à ce sujet? Eh bien, Tom semblait s’amuser avec le jeu et est allé jusqu’à déclarer qu’il avait les ingrédients nécessaires pour le rendre accro. Donnez ses premières impressions sur le jeu en lisant le lien.