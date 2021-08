La bêta de Riders Republic est ouverte

in

Après quelques jours de tests fermés, Ubisoft a désormais ouvert le République des Cavaliers bêta pour tout le monde sur toutes les plateformes. La nouvelle a été annoncée à la gamescom Opening Night Live.

La version bêta de Riders Republic est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Vous avez jusqu’à ce samedi 28 août pour vous impliquer. Encore mieux, la version bêta prend en charge le jeu croisé entre les différentes plates-formes.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Dans la version bêta, vous pourrez découvrir trois des carrières du jeu : Courses de vélo, Snow Tricks et Sports aériens (Rocketwing et Wingsuit). L’un des principaux objectifs de cette version bêta est le multijoueur, et vous pouvez vous y attendre à une multitude de modes.

Au moment d’écrire ces lignes, vous trouverez trois événements multijoueurs : Courses de masse – des courses multidisciplinaires avec 50 joueurs qui apparaissent au hasard dans le monde toutes les heures. Il y a six courses de masse différentes à trouver. Ensuite, il y a Versus, où vous affrontez cinq autres joueurs pour établir le meilleur score dans les événements de carrière. Tricks Battle est un match 6v6 plus serré où le but est de gagner des points en réussissant des tricks.

Le 27 août, un autre mode sera ajouté : Gratuit pour tous. Le mode tourne à travers une liste de lecture d’événements avec vous en compétition contre 11 autres adversaires.

Si vous êtes curieux de connaître Riders Republic, assurez-vous de regarder l’aperçu de la version bêta de Dorrani.

Riders Republic sortira le 28 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Stadia.