La bêta de Stadia Crowd Play revient pour les créateurs de contenu YouTube

Google a annoncé que l’application du programme de test bêta Crowd Play sur Stadia est à nouveau ouverte. Crowd Play est une fonctionnalité qui permet aux téléspectateurs de se joindre à une file d’attente pour entrer dans un jeu multijoueur avec le streamer eux-mêmes. Cela permet aux fans d’interagir avec leurs YouTubers et streamers préférés comme jamais auparavant, en leur permettant de rejoindre directement le jeu.

Selon l’application, il n’y a que deux conditions requises pour postuler à la version bêta de Crowd Play. La première est que vous avez évidemment besoin d’un compte Stadia dans l’un des pays pris en charge par la plate-forme, et la seconde étant une chaîne YouTube où vous êtes prêt à diffuser des jeux en direct.

En plus de répondre à d’autres questions dans le formulaire, comme le matériel sur lequel vous utilisez Stadia et votre nombre d’abonnés, vous devrez également sélectionner quelques jeux prenant en charge Crowd Play afin de participer à la version bêta. Ces jeux incluent Borderlands 3, Crayta, Dead By Daylight et Mortal Kombat 11.

À la fin de l’application, vous êtes invité à donner votre avis sur Stadia et à indiquer si vous souhaitez que Google vous contacte pour vous faire part de vos commentaires sur Crowd Play.

Une compagnie, deux c’est un jeu de foule !

C’est la participation du public comme vous ne l’avez jamais vue auparavant. Crowd Play permet à vos amis et téléspectateurs de se lancer dans le jeu et de jouer à vos côtés pendant que vous diffusez !

Tu veux vérifier? Postulez pour rejoindre le programme bêta : https://t.co/GHV6HyFxgN pic.twitter.com/G7K8aiSjnp – Stadia (@GoogleStadia) 23 juillet 2021

On dirait que Stadia continue de rouler, même si Google a annoncé plus tôt cette année qu’il avait mis fin à ses premiers plans de développement de jeux de société. Google a également récemment annoncé qu’il introduirait un modèle de partage des revenus pour les abonnés Stadia Pro où les développeurs recevraient des revenus supplémentaires chaque mois.