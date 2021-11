La bêta d’Elden Ring : la grandeur potentielle de la coopération dans le monde le plus ouvert de FromSoftware à ce jour

Elden Ring est écrasant. Une fois sorti de la zone d’introduction habituelle de FromSoftware, vous vous retrouverez face à une question paralysante et inhabituelle dans un jeu Souls : quelle direction dois-je explorer maintenant ?

Le nouveau RPG de FromSoftware vous plonge dans un monde ouvert sans aucune direction manifeste. Lorsque vous entrez dans Limgrave dans The Lands Between pour la toute première fois, votre œil sera immédiatement attiré par plusieurs points d’intrigue. Il y a une plage rocheuse à votre gauche, un guerrier à cheval patrouillant devant une forêt imminente devant vous, des coquilles de bâtiments en ruine à votre droite et un marais avec un dragon vindicatif juste derrière vous, tout cela prendra un bon quelques minutes pour se promener.

Qui sait ce que vous pourriez découvrir dans ces domaines, mûrs pour l’exploration ? Vous pourriez trouver un point de grâce, la version des feux de joie d’Elden Ring qui sont heureusement abondants, un PNJ qui s’émerveillera de votre découverte et réfléchira à ce que vous faites exactement ici, ou un groupe de guerriers armés qui ‘ Je vais converger pour vous enfoncer les dents. Le fait est que toutes ces zones des premiers instants d’Elden Ring – des ruines, de la crique et du marais – sont immédiatement accessibles et ouvertes pour vous, et c’est à vous de décider où explorer.

C’est accablant dans le meilleur sens du terme. Comparez cela avec le début de Bloodborne, par exemple. Le jeu d’action gothique 2015 de FromSoftware a fait naître le joueur au milieu de la ville de Yharnam, ne vous offrant aucune possibilité d’exploration en dehors d’une seule rue, bordée de citadins vicieux et de chiens assoiffés de sang, mordillant le morceau pour vous arracher la gorge. Si vous êtes resté coincé dans ce premier couloir – comme je l’ai fait pendant de nombreux jours – Bloodborne a haussé les épaules et vous a laissé vous cogner la tête contre le mur, mais dans Elden Ring, vous avez le sentiment que votre place dans le monde et votre direction vous appartiennent. contrôler. Si vous êtes coincé dans un domaine, trouvez simplement un autre endroit à explorer.

Limgrave d’Elden Ring se sent immédiatement plus ouvert et invitant que peut-être partout où FromSoftware a jamais conçu. La vaste étendue de la carte du monde ouvert va de pair avec le nouveau coursier spectral, qui peut non seulement faire un double saut comme s’il venait juste de sortir d’un jeu de plateforme, mais aussi courir autour de la carte et vous catapulter dans des zones inaccessibles. , vous faisant vous sentir un peu plus grand sur cette immense carte. Le combat à cheval est une frénésie sanglante, avec vous et un autre guerrier à cheval vous balançant violemment l’un contre l’autre dans une joute folle, mais c’est juste une autre opportunité et un style de jeu qu’Elden Ring est trop heureux de vous offrir.

Ailleurs au combat, les choses sembleront un peu plus familières aux vétérans de FromSoftware. Il y a une barre d’endurance limitée avec laquelle travailler, par exemple, vous offrant une quantité précieuse d’esquives et d’attaques au combat, et une courte barre de FP, le compteur magique d’Elden Ring par lequel vous lancez des sorts. Ce qui est un peu surprenant, c’est que le bouton de saut dédié d’Elden Ring est à peine pris en compte dans le combat, une simple attaque mortelle par le haut étant la seule voie d’assaut aérien. Sekiro: Shadows Die Twice comportait également un bouton de saut dédié, qui a pris en compte le combat lorsque le Shinobi titulaire a sauté par-dessus une attaque ennemie tendue, mais ici, au moins aux premières heures d’Elden Ring, le bouton de saut se sent plus orienté vers l’exploration qu’il se bat.

Elden Ring encourage également bon nombre des mêmes « styles de jeu » que les anciens titres FromSoftware. Il y a votre guerrier standard, prêt à balancer plusieurs épées à l’unisson, le prophète, qui lance des sorts et des enchantements sur les ennemis et les alliés, et un chevalier enchanté, un cocktail des deux. Il y a aussi le Bloody Wolf, un spécialiste du combat habile à parer avec un puissant bouclier, et enfin le Champion, un bagarreur déchiqueté dont même les ennemis voudront rester hors de portée. Tous ces éléments sont proposés dans des préréglages dans le test technique d’Elden Ring, sans aucune option de personnalisation.

Ce qui est génial, c’est la façon dont ces personnages fonctionnent les uns avec les autres en coopération. Elden Ring permet à trois joueurs de faire équipe à la fois, le plus grand nombre de joueurs alliés qu’un jeu « SoulsBorne » ait jamais permis, et les résultats sont fascinants. Un loup sanglant peut mener la charge, tandis qu’un prophète reste en retrait et pimente un boss avec des sorts à distance, tandis qu’une équipe d’un chevalier enchanté et d’un guerrier peut à tour de rôle attirer la colère d’un boss tandis que l’autre se faufile derrière lui pour un coup de poignard rapide. l’arrière.

C’est ainsi que les choses ont fonctionné dans le boss final du test technique, Margit the Fell Omen – la monstruosité effrayante à plusieurs bras du gameplay de 15 minutes. Notre équipe composée d’un guerrier, d’un prophète et d’un loup sanglant s’est égarée un peu trop près de la grande entrée du château de Stormveil, et Margit a ressenti le besoin de se laisser tomber et de nous foutre la gueule. Comme prévu, le Loup Sanglant est devenu agressif instantanément, tandis que le Prophète se retint pour lancer des enchantements, et le Guerrier se cachait juste hors de portée de Margit, prêt à se précipiter et à réagir en une fraction de seconde. Un nombre accru de joueurs n’a pas du tout diminué le boss, et Margit était toujours capable d’envoyer n’importe lequel d’entre nous dans une tombe précoce avec une attaque bien placée.

Nous avons réagi aux besoins des uns et des autres sans qu’un seul mot ne passe entre nous. Si le Bloody Wolf ratait une esquive et était battu à un pouce de sa vie, le guerrier interviendrait pour attirer la colère du boss tandis que le premier reculait pour un soin, et le prophète lancerait un cercle de guérison s’il remarquait l’un de nous n’avait plus d’objets de guérison et sa santé était faible. FromSoftware a trouvé un excellent moyen pour les joueurs de s’arrêter et de considérer qui ils invoquent dans leur jeu, et pourquoi, au lieu de frapper, continuez sur n’importe quel ancien joueur.

D’un autre côté, combattre en solo est une option parfaitement viable. Tout comme Sekiro a forcé un monde solo et des batailles de boss brutales sur ses joueurs sans l’aide des autres, les boss et le monde d’Elden Ring sont un défi surmontable par vous-même. Il faudra encore plus de patience, combinée à une capacité à s’adapter à la volée et à apprendre les schémas d’attaque de l’ennemi, bien sûr, mais quand un boss dans un jeu FromSoftware n’a-t-il pas exigé cela ? Elden Ring peut proposer une coopération à trois joueurs, mais heureusement, il ne le stipule pas comme une exigence absolue pour vaincre les ennemis les plus coriaces.

Il est sans aucun doute tôt pour Elden Ring, mais cela s’annonce déjà comme quelque chose de spécial, même selon les normes élevées de FromSoftware. La même coupe et la même poussée électrisantes de combat sont là comme toujours, combinées à de nouveaux aspects fantastiques comme l’exploration du monde ouvert et un sentiment de liberté pour une nouvelle formule séduisante. Elden Ring fait beaucoup de choses différemment des jeux Souls du passé, comme des parties à quatre joueurs et des combats montés, mais on a l’impression qu’il réfléchit soigneusement à la façon d’intégrer chacun. Il y a déjà un battage médiatique fébrile autour d’Elden Ring, et cette démo ne fera qu’enhardir ce sentiment avec un lancement dans seulement trois mois.