La bêta fermée d’Age Of Empires 4 vient de sortir

in

Annoncé pour la première fois en 2017, plus d’une décennie après la sortie du dernier titre principal d’Age Of Empires, Age of Empires IV est enfin prêt à être joué par le public. Le nouveau jeu du studio World’s Edge de Xbox est sorti en version bêta fermée, avec un accès ouvert aux membres du programme Age Insider.

La version bêta actuelle devrait se dérouler du 5 au 16 août, avec des invitations adressées à certains membres du programme Age Insiders. Le contenu qui est rendu jouable pour les bêta-testeurs comprend la mission du didacticiel, ainsi que des matchs réguliers pour un maximum de huit joueurs IA ou humains. Les initiés pourront jouer sur un certain nombre de cartes, chacune avec différentes options de taille et de biome, tandis que quatre des huit civilisations de lancement éventuelles seront jouables – mongole, anglais, sultanat de Delhi et chinois.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : vitrine des développeurs d’Age of Empires IV | Vitrine des jeux Xbox 2021

Malheureusement, si vous n’étiez pas déjà inscrit en tant qu’Insider avant le 3 août, vous ne pourrez pas participer à cette bêta, mais il est intéressant de savoir que certains fans mettront la main sur le nouveau jeu Age of Empires au cours du prochain semaine et un peu.

Si vous souhaitez découvrir Age of Empires IV avant sa sortie le 28 octobre de cette année, vous pouvez toujours vous inscrire au programme Insiders pour avoir un aperçu des tests bêta à venir, avec des tests effectués à la fois sur le Microsoft Store et sur Steam. .

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.