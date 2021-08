La bêta fermée d’auto-édition d’Epic Games Store est maintenant ouverte

Les développeurs qui souhaitent lancer des jeux sur Epic Games Store peuvent désormais configurer leurs propres pages de produits, réalisations, prix, offres et télécharger des versions et des mises à jour grâce à une nouvelle version bêta fermée d’auto-édition.

Historiquement, les développeurs n’ont eu d’autre choix que de travailler avec l’équipe interne d’Epic à chaque étape de la publication des plus de 650 jeux et applications actuellement disponibles pour les 58 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Dans un article de blog publié cette semaine, Epic affirme qu’« avec ces nouveaux outils d’auto-édition, la bibliothèque de jeux et d’applications de l’Epic Games Store augmentera plus rapidement que jamais ».

Le nouveau processus est maintenant disponible en version bêta fermée pour tester l’ensemble d’outils avec les commentaires des développeurs. C’est la première étape vers l’ouverture du magasin afin que tous les développeurs puissent soumettre des produits.

En tant que bêta fermée, il n’est pas garanti que les développeurs soient inclus, mais vous pouvez vous inscrire en ligne ici ou parler à votre responsable du développement commercial existant chez Epic Games.

