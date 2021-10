La bêta fermée de Diablo Immortal est en ligne

Le Diablo Immortel La bêta fermée a été mise en ligne parallèlement à de nombreux changements et ajouts de gameplay importants apportés au jeu qui modifient considérablement l’expérience que les invités à la bêta auront. Ces changements incluent une nouvelle classe de nécromancien, de nouveaux modes de jeu PvE, un mode PvP qui oppose des groupes de joueurs à des immortels et la prise en charge des manettes. Cette bêta devrait durer « un peu moins de trois mois ».

Le Nécromancien est une nouvelle classe ajoutée à Diablo Immortal, l’une des six qui seront disponibles au lancement. Cette classe de retour a été introduite pour la première fois dans Diablo 2 et permet aux joueurs de contrôler les forces des morts et de les utiliser pour ravager les ennemis sur leur chemin.

Ensuite, il y a la mise à jour Cycle of Strife. Dans cette mise à jour, les joueurs pourront se réunir pour former une Dark House et se battre contre d’autres Dark Houses créées par les joueurs dans le Rite of Exile. Ceux qui remportent le Rite of Exile peuvent se lancer dans une grande bataille PvP où un joueur prend la forme d’un puissant immortel qui doit repousser 30 autres joueurs, tous cherchant à les éliminer.

Il y a aussi une mise à jour PvP supplémentaire à venir sous la forme de Battleground Ladder, qui agira comme un système de classement où les joueurs compétitifs pourront voir comment ils s’en sortent par rapport au reste de la communauté. Parallèlement à ces changements PvP, il y a une vague de nouveaux ajouts de gameplay généraux destinés à fournir davantage d’objectifs pour ceux de la fin du jeu, tels que des ensembles d’objets et des objets améliorés pour ceux qui progressent dans leur niveau de parangon.

En termes de mises à jour PvE, il existe un nouveau mode appelé The Helliquary où huit joueurs peuvent faire équipe pour affronter des boss de raid difficiles. Les récompenses précédemment disponibles grâce aux primes ont été transférées vers le pass de combat, de sorte que les joueurs qui pensaient auparavant qu’ils manquaient de les avoir terminés puissent être récompensés en complétant d’autres contenus.

Enfin, la bêta fermée de Diablo Immortal comportera une première version de la prise en charge des manettes, une fonctionnalité demandée depuis un certain temps par ceux qui investissent dans le titre. Les contrôleurs pris en charge incluent :

Manette Bluetooth sans fil Xbox One Manette Bluetooth Xbox Series X/S Manette Xbox Elite Series 2 Manette Xbox Adaptive Sony Dualshock 4 Razer Kishi

Activision Blizzard, la société qui a créé Diablo Immortal, fait actuellement l’objet d’un examen minutieux à la suite de témoignages de harcèlement sexuel et d’inconduite. Plus tôt cette semaine, le PDG Bobby Kotick a annoncé son intention de réduire son salaire au minimum légal californien.