La bêta multijoueur de Halo Infinite a déjà un problème avec les tricheurs

Halo infiniLa version bêta multijoueur de est un succès retentissant : un grand nombre de joueurs sur PC et console se sont jetés dans le jeu de tir depuis son lancement surprise la semaine dernière et le dernier titre de 343 Industries est déjà un succès… avant même son lancement officiel le 8 décembre. .

Cependant, la popularité vient avec ses propres problèmes. En plus de la richesse des joueurs qui s’amusent avec le jeu d’une manière agréable et respectueuse, il y en a qui sont un peu plus… antisportifs.

Grâce au jeu multiplateforme, les joueurs sur console et sur PC commencent à voir la propagation des joueurs utilisant clairement des astuces pour progresser dans le multijoueur. Un de ces incidents, ci-dessous, a été capturé par l’utilisateur de Twitter DougisRaw et montre clairement un joueur adverse le traquant à travers les murs et localisant son personnage à travers la couverture.

J’ai donc essayé mes 10 placements sur M+K pour Halo….. pic.twitter.com/yV3hIqNBZh – Doug (@DougisRaw) 22 novembre 2021

Un autre utilisateur, ZlepOfficial, a réussi à pointer un joueur qui avait un objectif d’une précision suspecte, pouvait se retourner et suivre les joueurs avec des temps de réaction inhumains, et apparemment traverser les murs à l’occasion également. Découvrez les images ci-dessous.

Je suis tombé sur mon premier tricheur sur Halo aujourd’hui, je lui ai demandé s’il trichait, il a dit qu’il avait un mod de contrôleur LOL. @Halo @HaloSupport @HCS @HaloInfiniteUS @SplitINTEL #Cheater #halocheater #HaloInfinitemultiplayer #HaloInfiniteMP pic.twitter.com/4wxARhoEB8 – Z💤 (@ZlepOfficial) 17 novembre 2021

Au moins, nous savons que l’anti-triche, sous une forme ou une autre, arrive bientôt. 343 Industries a déjà commenté le problème et a noté « quand vous créez un jeu compétitif et que c’est sur PC, vous avez besoin d’un anti-triche ». En espérant que cela soit pris en compte dans le jeu pour son lancement officiel le 8 décembre. Si vous voulez avoir votre meilleur coup contre ces chancers, vous devriez peut-être lire nos 11 trucs et astuces pour vous améliorer sur la page Halo Infinite et voir ce que vous pouvez faire pour améliorer vos chances de gagner.

Outre les problèmes de tricheurs, le multijoueur a jusqu’à présent été bien accueilli par la communauté des joueurs dans son ensemble. Si vous étiez plus intéressé à regarder ce que la campagne à venir a à offrir, vous pouvez lire ce que notre propre Alex Donaldson avait à dire à ce sujet sur le lien.

Si la vidéo est plus votre style, voici 25 minutes de gameplay de la campagne Halo Infinite que vous pouvez découvrir à la place.