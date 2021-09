La bêta ouverte de ‘Battlefield 2042’ commence le 6 octobre

Eh bien, il semble que ces récentes rumeurs de Battlefield 2042 étaient vraies, car sa version bêta ouverte commence le 6 octobre et se poursuivra jusqu’au 9 octobre le mois prochain. Quiconque précommande Battlefield 2042 ou est membre d’EA Play aura accès à la version bêta et pourra commencer à la précharger le 5 octobre pour s’assurer que tout se passe bien une fois les serveurs en ligne.

La version bêta est disponible sur PC via Steam, Origin et la vitrine d’Epic en plus de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Fondamentalement, toutes les plates-formes de jeu modernes qui ne sont pas fabriquées par Nintendo. Désolé, les propriétaires de Switch ! Bien que vous ayez besoin d’un abonnement Xbox Live Gold pour jouer à la version bêta sur les plates-formes Xbox. Les plates-formes PlayStation, cependant, n’auront pas besoin de PlayStation Plus pour entrer dans l’action.

Découvrez la bande-annonce bêta ouverte de Battlefield 2042 ci-dessous.

#Battlefield 2042 Bêta ouverte du 8 au 9 octobre

Beta Early Access 6-7 octobrehttps://t.co/IwMX7g78In pic.twitter.com/msSoMBNWbn – Champ de bataille (@Battlefield) 28 septembre 2021

“Adaptez-vous et surmontez dans le futur proche, la guerre totale de Battlefield 2042”, a déclaré le développeur DICE dans une FAQ. « Mettez les bottes au sol dans le mode Conquête classique sur Orbital – une carte où les tirs ennemis et les conditions météorologiques chaotiques peuvent aider ou entraver votre combat. »

Le jeu croisé entre PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC arrive également, a rapporté Fanbyte mardi. Cependant, on ne sait pas si la version bêta elle-même aura un jeu croisé. Parions que ce sera le cas, cependant.

Ces dates de bêta arrivent légèrement plus tard que prévu initialement, car Battlefield 2042 a récemment été touché avec un mois de retard. Espérons qu’entre le temps de développement supplémentaire et une longue version bêta, le jeu sera en pleine forme pour sa date de sortie le 19 novembre.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

