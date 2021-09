La bêta ouverte de ‘Battlefield 2042’ pourrait arriver en octobre

in

Avec le retard de Battlefield 2042, ses dates d’accès anticipé et de bêta ouverte ont également changé. Il n’y a pas de mot officiel sur le début de la bêta ouverte maintenant, mais des rumeurs suggèrent qu’elle arrivera début octobre, a rapporté GameSpot jeudi.

Selon Tom Henderson, un initié de l’industrie, la version bêta d’accès anticipé de Battlefield 2042 pourrait commencer le 6 octobre, avec une version bêta ouverte peu après le 8 octobre. Gardez à l’esprit que ces dates ne sont que des rumeurs jusqu’à ce que l’éditeur Electronic Arts publie les périodes pour l’accès bêta lui-même, ce qu’ils feront bientôt.

“Les nouvelles dates de la bêta ouverte seront partagées plus tard ce mois-ci”, a déclaré Adam Freeman, responsable de la communauté chez EA, sur Twitter. “Nous ne partagerons probablement pas ces dates aujourd’hui ou demain – et je vous donnerai plus d’informations la semaine prochaine.”

Je suppose que nous saurons la semaine prochaine si ces dates supposées pour les bêtas sont correctes. Henderson a cependant confirmé que l’accès anticipé à la version finale de Battlefield 2042 aura lieu le 12 novembre.

Merci à tous ceux qui ont envoyé leurs messages de soutien au cours des 12 dernières heures environ – c’est profondément apprécié par nous tous dans l’équipe 💛 #BATTLEFIELD J’aiderai à répondre aux questions à l’approche du 19 novembre. Pour aider à clarifier ce qui suit Accès anticipé = 12 novembre https://t.co/GDwneaclZs – Freeman 🇸🇪 (@PartWelsh) 16 septembre 2021

Henderson a poursuivi en mentionnant qu’EA était toujours en train de mettre à jour les informations de sortie du jeu sur plusieurs plates-formes et vitrines, il est donc probable que plus d’informations soient encore en suspens.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

7 suites de jeux vidéo qu’on a hâte de voir