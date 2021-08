La bêta ouverte de Windjammers 2 sortira demain sur PC, PS4 et PS5

in

Dom Peppiatt

10 août 2021

Vous voulez passer du temps avec Coupe-vent 2 avant son lancement ? Ensuite, vous devez essayer le Bêta ouverte de Windjammers 2 qui démarre sur PC via Steam, PS4 et PS5 demain.

Windjammers 2 – la suite tant attendue du classique de l’arcade – devient enfin une réalité. Après des années de retard, le jeu va enfin se matérialiser entre les mains de joueurs qui aspirent à un suivi depuis qu’ils ont joué de la manière originale en 1994.

La version bêta ouverte (qui comprend les personnages jouables Steve Miller, Biaggi, Sophie de Lys et Gary Scott) sortira demain sur Steam, PS4 et PS5 et durera jusqu’au 22 août, vous laissant tout le temps d’essayer le jeu par vous-même.

Vous pouvez jeter un œil à la nouvelle bande-annonce du jeu ci-dessous.

“Les athlètes peuvent s’affronter dans un jeu classé en ligne sur des terrains couvrant une plage de sable, un stade rugissant, un ring tapageur ou un toit imposant doté de pare-chocs déviants”, lit-on dans un texte de présentation. « Marquez des buts grâce à un jeu imprévisible, lancez des mouvements spéciaux pour prendre le dessus et grimpez dans les classements de la bêta ouverte pour devenir un champion incontesté. »

La bêta ouverte permet aux propriétaires de PS5 et PS4 de s’affronter, tandis que les utilisateurs de Steam peuvent se battre pour conquérir leur propre ligue. Le jeu sera également lancé sur Stadia et Nintendo Switch, mais ils ne recevront pas de version bêta. Une date de sortie solide n’a pas encore été annoncée pour le moment.

Windjammers 2 a initialement reçu une annonce surprise lors de la vitrine Indie Highlights de Nintendo Switch en 2018. Le développeur et éditeur DotEmu a fait sa propre annonce sur Twitter, s’attendant initialement à ce que le jeu soit complètement lancé en 2019. Les nouvelles sur le jeu ont été assez calmes depuis lors. , et maintenant nous le voyons sortir avec style avec une version bêta ouverte appropriée.

