La bêta publique d’iOS 15 a besoin de plus de testeurs, selon Apple

Cela fait deux mois qu’Apple a officiellement dévoilé iOS 15 lors de son keynote WWDC 2021. Dans les semaines qui ont suivi la révélation, Apple a publié quatre versions bêta pour les développeurs et trois versions bêta publiques d’iOS 15. L’iPhone 13 devant être lancé en septembre, nous sommes probablement à environ un mois de la sortie publique de la mise à jour. Apple souhaite que la mise à jour arrive avec le moins de problèmes possible, ce qui explique pourquoi la société envoie des e-mails aux propriétaires d’iPhone pour télécharger la version bêta publique d’iOS 15.

Apple a besoin de plus de bêta-testeurs publics iOS 15

Apple a déployé iOS 15 bêta 4 il y a deux semaines. Selon toute vraisemblance, Apple lancera la bêta 5 cette semaine. Dès le départ, le logiciel a été relativement stable. Néanmoins, Apple souhaite obtenir autant de données que possible avant la sortie de la version finale. C’est pourquoi les membres du programme Apple Beta Software ont reçu des e-mails comme celui-ci de la part de l’entreprise (via .) :

Les bêtas publiques iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 et watchOS 8 sont désormais disponibles. En tant que membre du programme Apple Beta Software, vous pouvez contribuer à façonner les logiciels Apple en testant des versions préliminaires et en nous faisant savoir ce que vous en pensez.

Évidemment, plus il y a de personnes qui téléchargent la version bêta, plus Apple disposera d’informations avant sa sortie. Chaque version de logiciel contient des bogues, mais des tests approfondis minimisent le nombre de bogues qui survivent. Par conséquent, si vous êtes à l’aise pour installer un logiciel de pré-version sur votre iPhone, Apple aimerait que vous le fassiez afin de rendre la transition d’iOS 14 à iOS 15 encore plus fluide.

Les rumeurs indiquent que le 14 septembre sera la date à laquelle Apple dévoilera l’iPhone 13. iOS 15 tombera à peu près au même moment, donc si vous choisissez de tester la version bêta publique, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour la sortie publique. Il convient de noter que des fuites récentes suggèrent que iOS 14.8 arrivera avant iOS 15. Comme le note MacRumors, il n’y a jamais eu de version X.8 pour une mise à jour iOS. iOS 13.7 est aussi loin qu’Apple n’est jamais allé, mais le code de la dernière version bêta de Xcode 13 mentionne un iOS 14.8 :

Repéré dans Xcode 13 bêta 4 :

iOS 14.8 en route ? pic.twitter.com/X771UEiNF8 – Brendan Shanks (@realmrpippy) 6 août 2021

Comment télécharger et installer iOS 15 bêta 4

Si vous faites partie du programme logiciel bêta d’Apple, l’installation de la dernière version bêta d’iOS sur votre iPhone ou iPad ne pourrait pas être plus simple. Naviguez simplement vers Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel puis appuyez sur “Télécharger et installer” au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour. Vous ne pouvez jamais être trop prudent!

