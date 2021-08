La bête de somme quotidienne d’Omar ⋆ 10z virale

Hier, j’ai écrit au sujet du communiqué de presse et de la page Web sur l’enquête sur le mariage d’Ilhan Omar en 2009 avec son frère dans « A tale of Minnesota crime & Politics ». Vers la fin de mon article, j’ai noté la chronique du New York Post de Miranda Devine sur l’enquête. Hier soir, Devine est apparu pour un segment de trois minutes sur Tucker Carlson Tonight. J’ai intégré un clip du segment ci-dessous.

Le rédacteur en chef de Daily Beast, Justin Baragona, prétend reprendre ou supprimer le segment de «Tucker and Guest’s Source pour “prouver” Ilhan Omar Smear? Un accusé de trafic sexuel d’enfants. Baragona écrit (emphase ajoutée, liens omis) :

Depuis des années, Omar, une citoyenne américaine naturalisée née en Somalie, est poursuivie par des rumeurs non prouvées et largement infondées de la droite selon lesquelles son ex-mari est en fait son frère biologique et qu’elle l’a épousé pour qu’il puisse obtenir la citoyenneté américaine. Comme l’écrivait Will Sommer du Daily Beast en 2019, l’origine du complot se concentre sur un seul message anonyme en ligne sur un obscur forum de la diaspora somalienne. Bien qu’aucune preuve ne fasse surface pour soutenir le diffamation à motivation politique, Carlson – qui a qualifié Omar de « preuve vivante » que les lois américaines sur l’immigration sont « dangereuses » – n’a pas été découragé, promouvant sans relâche le complot dans son émission et accueillant quiconque y insufflerait plus de vie. Mercredi, il a fait appel à Miranda Devine, chroniqueuse du New York Post et contributrice de Fox News, comme dernière personne à avoir plaidé l’affaire.

Il s’agit d’une propagande de niveau Goebbels cohérente avec l’approche du Daily Beast sur l’affaire. Voir, par exemple, mon article de juillet 2019 “Daily Mail versus Daily Beast” (discutant d’une histoire de Daily Beast que Baragona cite). Voir aussi mes messages « Stand by your sham » traitant du non-sens de la « théorie du complot ».

Nous avons le témoignage de l’ancien voisin d’Omar Abdi Nur, par exemple, ma première source somalienne concernant la relation fraternelle entre Elmi et Omar, et bien d’autres dérivés du travail de Preya Samsundar et David Steinberg. En 2019, j’ai écrit une série en 13 parties sur le dossier du Conseil des finances de la campagne de l’État sur son enquête sur Omar avec l’intention d’embarrasser le Star Tribune pour qu’il couvre l’histoire.

Le Star Tribune s’en est occupé dans « De nouveaux documents revisitent les questions sur l’histoire du mariage de la représentante Ilhan Omar », par Patrick Coolican et Stephen Montemayor. Les deux journalistes de Star Tribune n’ont pas été en mesure de trouver un seul fait soutenant le déni d’Omar de ce qui à ce stade était devenu douloureusement évident.

Coolican et Montemayor ont découvert que supplier Omar pour une interview qui pourrait leur donner une autre version de l’histoire s’est avéré une proposition ingrate. Omar a essentiellement accusé les journalistes du Star Tribune de « collusion avec les médias de droite pour s’en prendre aux élus musulmans ou traquer les membres de la famille… »

Laisses-moi le mettre comme ça. Il n’y a pas d’autre côté de l’histoire. Ou l’autre côté de l’histoire est : « Vous êtes un fanatique ». N’importe quel imbécile peut le voir. Quant aux Daily Beast, ils ne sont pas dupes. Ce sont des outils.