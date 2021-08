La bête sur roues de 5 000 chevaux qui dépassera n’importe quelle voiture électrique roule déjà | Moteur

La bataille pour obtenir la voiture la plus puissante du monde n’est pas l’affaire de Ferrari ou de Porsche, mais de marques exclusives qui ne fabriquent pas plus de 20 modèles par an et qui n’ont pas de marché en dehors des Émirats arabes unis.

Il y a des années, les amateurs de voitures passaient des heures à se disputer pour savoir quelle voiture était la meilleure au monde ou la plus rapide. La chose normale est que les marques que nous avons mentionnées étaient connues dans le monde entier.

Aston Martin, Lotus ou Lamborghini sont celles qui sont apparues dans les discussions, presque toujours motivées par la F1. C’était d’autres fois, puisque maintenant ce qui est transporté sont des voitures inconnues mais puissantes comme des avions.

Qu’il y ait un million de Ferrari en circulation (si vous en avez un quart de million jetez un œil à celui-ci) par rapport au millier qu’il peut y avoir de Koenigsegg est quelque chose qui en termes de puissance et de spectaculaire n’influence pas.

Ainsi, depuis quelques années, un petit groupe d’entreprises est venu dans le monde de l’automobile pour offrir des fonctionnalités qui n’ont aucun sens face au monde réel.

Et si nous devons en souligner un, nous nous retrouvons avec Devel Motors, une entreprise fondée en 2006 et qu’il a promis de lancer une voiture qui ferait de la Bugatti Veyron un modèle pour enfants.

Maintenant, et après 15 ans d’attente, l’entreprise a confirmé qu’elle a prêt le moteur qui donnera vie à sa première voiture : un V16 de 12,3 litres construit sur mesure par Steve Morris avec quatre énormes turbocompresseurs de 81 mm et promettant une puissance de 5 000 ch.

L’objectif de l’entreprise avec ce moteur est de battre le record de vitesse actuel de 508 km/h. le SSC Tuatara et qu’il a réalisé l’année dernière à Las Vegas sur une autoroute interétatique.

Devel Motors rejoint la liste déjà longue des marques automobiles qui n’ont pas un seul modèle en production mais qui promettent d’être révolutionnaires. D’ici à ce que nous voyons la voiture rouler sur la route, 10 autres années peuvent s’écouler, mais que personne ne nous enlève notre illusion.