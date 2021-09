La bêtise anti-vaccin arrive en NBA

in

Nous vivons à une époque si surréaliste qu’elle est très complexe à expliquer. Cependant, je vais essayer de le faire au cours des prochaines lignes avec le moins de langage grossier possible et en m’adaptant aux simples faits qui parlent déjà d’eux-mêmes. Mais oui, la bêtise humaine est si infinie qu’elle se permet le luxe, par ignorance et bravoure camouflées dans la lâcheté, de manquer des vaccins contre une pandémie mondiale en raison de l’influence de politiciens stupides sur leurs opinions et leurs idéaux.

Lorsque votre vie est en jeu, rien d’autre n’a d’importance. Et si les vaccins sauvent des vies, préviennent des décès (mais pas tous, car ce n’est pas possible) et que la sécurité de votre famille en dépend, l’obligation de recevoir cette dose est de dimensions stellaires. Mais si vous mettez également en danger l’une des meilleures compétitions sportives du monde, vos coéquipiers, les arbitres ou les supporters, cela devient un acte d’irresponsabilité majeur qui ne devrait pas être permis.

Il ne reste que quelques semaines pour une nouvelle saison du NBA début et avec la célébration de Journée des médias, De nombreux acteurs ont été interrogés sur ce fait, surprenant dans de nombreux cas par leurs réponses d’insécurité, de peur et d’ignorance la plus flagrante.

Les joueurs les plus en vue

Des personnalités publiques d’une telle importance qu’elles représentent certains des meilleurs joueurs de la NBA tels que Bradley Beal, Devin Booker ou Kyrie Irving Ils ont déjà confirmé qu’ils n’avaient reçu aucune dose du vaccin Covid-19 et qu’ils n’avaient pas non plus l’intention de le faire.

Terraplanistes, anti-vaccins qui croient que l’eau de Javel insérée dans une veine par voie directe élimine le virus. Ceux qui mettent en danger l’ensemble de la population, même si, surtout, ils le font avec eux-mêmes et toute leur famille. Et que, malheureusement, ils sont aussi dans la NBA comme certains des visages les plus visibles de la ligue. Une vraie honte.