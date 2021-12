La bibliothèque de packs d’extension en ligne Nintendo Switch devrait-elle s’étendre plus rapidement ?

Image : Nintendo

Il est juste de dire que l’annonce et le lancement du pack d’extension en ligne Nintendo Switch auraient pu mieux se passer. Le service d’abonnement en ligne Nintendo Switch n’était pas non plus doté d’une réputation sans tache avant la révélation du niveau premium. Bien que certains des votes négatifs sur YouTube aient pu être une blague de certains, d’autres ont clairement estimé que l’offre est de faible valeur, ou s’opposent peut-être à l’approche de Nintendo en matière de services en ligne et de jeux rétro par rapport aux services concurrents sur le marché.

La perspective de la valeur dépend également, peut-être, fortement du fait que vous jouiez et appréciiez toujours Animal Crossing: New Horizons. Comme le niveau premium comprend le brillant Paradis de la maison heureuse extension, il propose tout de suite une bonne affaire si vous souhaitez vous plonger dans ce contenu, surtout si vous profitez d’un groupe familial pour économiser de l’argent. Si vous n’êtes pas un fan d’Animal Crossing, cependant, la dynamique change sans aucun doute car vous êtes limité (à ce stade) à neuf jeux Nintendo 64 et 14 titres SEGA Mega Drive / Genesis.

Ces derniers sont amusants, mais l’impact est certainement atténué par la disponibilité facile de certains de ces titres via les versions de compilation SEGA et les divers systèmes de répliques / clones qui se trouvent dans les bas de vacances.

La liste Nintendo 64, quant à elle, contient quelques joyaux, notamment Péché et punition comme une inclusion bienvenue et moins courante – mais semble courte. Nintendo a annoncé sept jeux qui viendraient bientôt au service, mais il y a eu ensuite un silence relativement long avant la confirmation de cette semaine de Mario de papier arrivée le 10 décembre. N’oublions pas qu’il y a eu des critiques de l’émulation jusqu’à présent, en plus d’un manque frustrant de personnalisation du contrôle au niveau de l’application.

L’attente et l’ajout d’un seul jeu, ainsi que la fréquence considérablement réduite des ajouts aux applications NES et SNES de l’abonnement NSO standard, ont conduit à certains points de vue que le service perd de son élan. L’arrivée de Paper Mario est certainement positive car c’est un jeu qui intrigue les nouveaux arrivants et devrait bien tenir le coup, mais cela indique également une alimentation goutte à goutte potentiellement inquiétante de nouveaux jeux. Et si Nintendo ne sortait qu’un seul jeu N64 par mois ? Cela nous amènerait à l’été 2022 juste pour ajouter la modeste liste confirmée de jeux, et soyons honnêtes, nous voulions F-Zéro 64 hier. [And Banjo for Christmas. – Ed]

Cela ne remplit pas nécessairement le cœur des abonnés au pack d’extension d’optimisme et de joie pour l’avenir du service. Il existe un certain nombre de jeux N64 populaires qui ont eu des versions de console virtuelle dans le passé qui ne sont même pas encore confirmés; dis salut, Course à la vague 64. Les rumeurs de datamining donnent au moins un peu d’espoir.

Cela dit, vous pouvez argumenter autrement et dire qu’un déploiement lent est très bien. Il y a beaucoup de jeux lorsque vous combinez les listes NES, SNES, N64 et Genesis / Mega Drive, et de façon réaliste, beaucoup d’entre nous ont de toute façon des arriérés énormes. Certains d’entre nous – cet écrivain inclus – se plaindront du filet de jeux et auront ensuite du mal à trouver le temps de jouer à Paper Mario ce mois-ci. Un certain nombre de titres déjà disponibles sont également de très gros jeux, il est donc peu probable que quelqu’un ait joué à tout ce qui est proposé. La sortie de nouveaux titres un par un donne à chacun d’entre eux un peu de temps sous les projecteurs et aide également à éviter la paralysie décisionnelle qui vient du fait d’avoir tout un tas de titres parmi lesquels choisir.

Nous devons également garder à l’esprit que l’attente initiale de Paper Mario et de son annonce ne signifie pas que le précédent est créé pour le déploiement global. Peut-être que plus de jeux tomberont avant ou pendant les vacances, peut-être que les futurs ajouts viendront par lots de deux et trois comme ils le faisaient dans les applications NES et SNES. Il est possible que ce ne soit que le coup de départ et que l’élan s’accélère.

Beaucoup de choses à considérer en ce qui concerne le pack d’extension NSO, dans tous les cas. Assurez-vous de partager vos réflexions dans les sondages et les commentaires ci-dessous.