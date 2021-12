La bibliothèque du portail BF est un excellent moyen de découvrir les créations de la communauté dans Battlefield Portal

Champ de bataille 2042‘s Portail l’expérience semble être ce qui va garder les joueurs principaux engagés bien après que le jeu principal perd de son lustre. Mais le jeu ne fait pas le meilleur travail de conservation et de présentation des mods créés par la communauté.

La communauté a cependant une solution : un navigateur hors jeu qui permet non seulement de découvrir facilement les différents modes et expériences créés par des joueurs talentueux, mais permet également à ces créateurs de publier leur travail pour le monde entier.

La bibliothèque du portail BF, créée par l’utilisateur de Reddit Matavatar, fait exactement cela. Le site propose des options de tri de base qui vous permettent de filtrer les expériences en solo, en coopération ou en multijoueur. Les moddeurs en herbe peuvent également utiliser des ensembles de règles créés par d’autres créateurs.

Les pages incluent une brève description de chaque expérience, le code du portail pour un accès facile et quelques autres détails cruciaux, ainsi que d’autres balises pour vous aider à savoir ce qu’elles font en un coup d’œil.

C’est un bien meilleur moyen de sonder ce que la communauté du portail a fait, et cela montre un plus large éventail d’expériences que ce que le menu du jeu fait apparaître. L’utilisation du site est gratuite et les créateurs n’ont qu’à soumettre un formulaire pour y obtenir leurs mods.

Encore plus impressionnant, la bibliothèque du portail BF contient également une section pour les didacticiels créés par d’autres moddeurs de la communauté, qui couvrent certains des aspects les plus délicats des éditeurs de règles. En fin de compte, Matavatar ajoutera une fonctionnalité d’événements où les créateurs pourront organiser des soirées de test pour leurs mods et travailler avec les joueurs pour les affiner.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour le voir par vous-même.